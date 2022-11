Zwölf neue Ratings von Assekurata und Standard & Poor´s

29.11.2022 – Den Gothaer-Konzern bewertete S&P erneut mit „A“ mit stabilem Ausblick. Die Rheinland-Gruppe behielt bei Assekurata ihre Vorjahresnote Bestätigt wurde auch die Bewertung der Prismalife. Im ersten Folgerating kommt die Stuttgarter Leben bei Assekurata erneut auf „A“. Im Unternehmensrating von Assekurata schnitt die Alte Oldenburger Kranken zum 22. Mal mit der Bestnote ab. Barmenia Kranken und Süddeutsche Kranken liegen eine Stufe darunter.

Den drei Kerngesellschaften des Gothaer-Konzerns – Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Leben und Kranken – bestätigte Standard & Poor´s Global Ratings (S&P) im Finanzstärkerating die Note „A“ mit stabilem Ausblick . Erneut hob die Agentur die hohe Resilienz des Konzerns sowie die gute Kapitalisierung hervor.

Diese würden durch solide Ergebnisbeiträge und eine konservative Kapitalanlagestrategie unterstützt. Positiv gewürdigt wurden ferner die starke Wettbewerbsposition, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, das diversifizierte Produktportfolio sowie das breite Vertriebswegenetz.

Die Rheinland-Gruppe weist weiterhin eine starke Bonität auf

Die Rheinland Versicherungs AG, Rhion Versicherung AG und Credit Life AG,100-prozentige Konzerntöchter der börsengelisteten Rheinland Holding AG, hatten sich im Jahr 2019 im Bonitätsrating der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH um eine Stufe auf die Note „A+“ mit stabilem Ausblick verbessert.

Dabei blieb es auch im aktuellen Folgerating, dem sich erstmals auch die Holding unterzog. Diese steuert die operativ tätigen Gesellschaften der Gruppe und managt den Immobilienbestand sowie sonstige Vermögensanlagen. Sie ist in mehrheitlichem Besitz der Nachkommen der Familien, die vor rund 140 Jahren mit dem Versicherungsgeschäft begannen.

Die Analysten heben die vorsichtige Ausschüttungspolitik hervor, die das Eigenkapital auf Ebene der Muttergesellschaft sukzessive stärke. Die Gruppen-SCR-Quote nach Solvency II betrug Ende 2021 auskömmliche 279 Prozent. Im Ausblick wird auf die konsequente Fokussierung auf Profitabilität und die Erschließung von Wachstumspotenzialen in profitablen Nischen eingegangen.

Prismalife mit verbessertem Ausblick, Stuttgarter mit unverändertem „A“

Bei der Prismalife AG mit Sitz im Fürstentum Lichtenstein hob Assekurata den Ausblick von „stabil“ auf „positiv“. Als Note gab es erneut nur „BBB+“. Sie rangiert damit drei Stufen hinter den Rheinland-Gesellschaften.

Der positive Ausblick beruht laut Assekurata im Wesentlichen auf der voranschreitenden, stärkeren Verflechtung der Prismalife mit der Barmenia und der damit verbundenen Einordnung als strategisch relevante Gesellschaft der Barmenia. Die Agentur erwartet, dass die angedachte Mehrheitsbeteiligung umgesetzt wird. Anderenfalls würde der positive Ausblick auf den Prüfstand gestellt.

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. war im vergangenen Jahr im Assekurata-Bonitätsrating mit der Note „A“ mit stabilem Ausblick eingestiegen. Dieses Urteil wurde jetzt bestätigt. Die Ertragslage wird insgesamt als solide bezeichnet. Die aufsichtsrechtliche Solvenzquote lag Ende 2021 bei knapp 480 Prozent, wobei allerdings Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassung genutzt wurden.

Interaktive Finanzstärkeratings für Versicherer (Ende November 2022) Unternehmen Ratingagentur Note* Bemerkungen** Credit Life Assekurata A+ Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Gothaer Allgemeine Standard & Poor´s A IFS-Rating bestätigt; Ausblick stabil Gothaer Kranken Standard & Poor´s A IFS-Rating bestätigt; Ausblick stabil Gothaer Leben Standard & Poor´s A IFS-Rating bestätigt; Ausblick stabil Prismalife Assekurata BBB+ Bonitätsrating bestätigt; Ausblick von stabil auf positiv angehoben Rheinland Holding Assekurata A+ Erstrating; Ausblick stabil Rheinland Versicherung Assekurata A+ Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Rhion Versicherung Assekurata A+ Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil Stuttgarter Leben Assekurata A Bonitätsrating bestätigt; Ausblick stabil

Alte Oldenburger Kranken bleibt zum 22. Mal insgesamt „exzellent“

Reiner Will (Bild: Guido Schiefer)

Die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG schnitt im Assekurata-Unternehmensrating wieder mit der Gesamtnote „exzellent“ ab bei unveränderter Bewertung der Einzelkategorien.

Diese Höchstnote gab es in drei der fünf Kategorien. Das Unternehmen ist damit der einzige private Krankenversicherer in Deutschland, der dieses Spitzenergebnis seit 22 Jahren ununterbrochen erreichen konnte.

„Qualität und Kontinuität sind zwei Attribute, die die Alte Oldenburger ganz besonders auszeichnen. Durch starke Bilanzzahlen und eine ausgezeichnete Erfolgslage hebt sich der private Krankenversicherer vom Markt ab und kann so seinen Kunden auch in anspruchsvollen Zeiten die notwendige Sicherheit und Stabilität bieten." Das erklärte dazu Reiner Will, Geschäftsführer der Assekurata.

Knapp dahinter liegen Barmenia und Süddeutsche

Barmenia und Süddeutsche Kranken liegen eine Stufe schlechter als die Alte Oldenburger

Die Barmenia Krankenversicherung a.G. darf sich über die auf „exzellent“ angehobene Bewertung in der Teilkategorie „Wachstum/Attraktivität im Markt“ freuen. Ansonsten wurden das Gesamturteil „sehr gut“ und die anderen vier Teilnoten bestätigt.

Maßgeblich für die Anhebung war die positive Entwicklung im vergangenen Jahr, insbesondere in der Zusatzversicherung. Hier wuchs das Unternehmen marktweit am stärksten. Dazu trugen sowohl die GKV-Zusatztarife als auch die tarifliche Pflegezusatz-Versicherung „Care-Flex-Chemie“ bei. In der Vollversicherung gab es einen leichten Rückgang.

Voll umfänglich bestätigt hat Assekurata das Vorjahresurteil für die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. Mit der Gesamtnote und zwei Einzelbewertungen „sehr gut“ liegt sie auf dem Niveau der Barmenia. Das „Wachstum“ ist aber nur „zufriedenstellend“. In den Jahren 2017 bis 2021 lagen die Wachstumskennzahlen mehrheitlich unter dem Marktdurchschnitt.