Zwei Personalien im Vorstand von AGCS

19.3.2019

Die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) ordnet Ressorts im Vorstand neu. Ab dem 1. April 2019 wird Hartmut Mai, derzeit Chief-Underwriting-Officer-Corporate, im Führungsgremium die Position des Chief-Regions and Markets-Officer übernehmen. Mais Nachfolge tritt zum 1. April Thomas Sepp an, derzeit Leiter des Mid-Corp-Geschäfts der Allianz SE Reinsurance. Das teilte der Versicherer am Montag mit.

Thomas Sepp (Bild: Allianz)

Ende Februar hatte der Industrieversicherer die Ernennung von Hans-Jörg Mauthe zum Deutschland-Chef bekanntgegeben. Er wird als regionaler CEO ab dem 1. April für die Aktivitäten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa verantwortlich sein. Er berichtet dann direkt an Mai (VersicherungsJournal 1.3.2019).

Aktuell prüft die Allianz eine Neuordnung ihres Industriegeschäfts. Die AGCS und der im vergangenen Jahr komplett übernommene Kreditversicherer Euler Hermes SA könnten künftig enger zusammenarbeiten (VersicherungsJournal Medienspiegel 21.1.2019).