Zwei Neuzugänge und ein überraschender Abgang

13.3.2018 – Thomas Fischer hat letzte Woche die Geschäftsführung der GDV Dienstleistungs-GmbH (GDV-DL) verlassen. Dr. Hans-Joachim Barkmann (57) wird Anfang 2019 neuer Geschäftsführer der Meag Munich Ergo Assetmanagement GmbH. Thomas Bungard (53) ist seit Anfang März zweiter Geschäftsführer beim Insurance Innovation Lab.

WERBUNG

Thomas Fischer ist am 6. März aus der Geschäftsführung der GDV Dienstleistungs-GmbH (GDV-DL) „in bestem gegenseitigen Einvernehmen“ ausgeschieden.

Thomas Fischer (Bild: GDV-DL)

Die Gesellschafter, der Aufsichtsrat und die Kollegen in der Geschäftsführung sprachen ihm Dank „für seine herausragenden Leistungen und die überaus wertvolle Zusammenarbeit“ aus, sein Weggang wird von Unternehmensseite aus „sehr bedauert“.

Fischer wechselte zur Jahrtausendwende von der Drägerwerk AG & Co. KGaA als Leiter IT zum GDV. Im Rahmen der Fusion der GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG, der GDV Services GmbH und der IT des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zur GDV-DL wurde er in deren Geschäftsführung berufen.

Er verantwortete seitdem die Geschäftsbereiche IT-Betrieb und Allgemeine Verwaltung (VersicherungsJournal 31.3.2017).

Der gelernte Ingenieur für Elektrotechnik habe das Unternehmen zusammen mit seinen Geschäftsführerkollegen Dr. Jens Bartenwerfer (Vorsitzender), Fred di Giuseppe Chiachiarella (stellvertretender Vorsitzender) und Michael Bathke sicher durch die Fusion geführt und maßgeblich zum Neustart der fusionierten Einheiten beigetragen, heißt es weiter.

Neuer Geschäftsführer bei der Meag

Hans-Joachim Barkmann

(Bild: Meag)

Bei der Meag Munich Ergo Assetmanagement GmbH wurde Dr. Hans-Joachim Barkmann (57) mit Wirkung zum 1. Januar 2019 als Nachfolger von Günter Manuel Giehr (60) in die Geschäftsführung berufen. Gier verabschiedet sich Ende 2018 in den Ruhestand. Barkmann übernimmt die Verantwortung über die Anlageklasse Immobilien.

Der 57-Jährige steht seit weit über einem Jahrzehnt in Diensten der Meag. Zunächst war er als Geschäftsführer in der Meag Real Estate Hamburg GmbH für die nachhaltige Qualitäts- und Effektivitätssicherung der Objekt- und Mieterbetreuung verantwortlich, danach als Projektleiter für die großflächige Bestandsoptimierung des gesamten deutschen Wohnungs- und Gewerbeportfolios.

Im September 2008 wurde er in die Geschäftsführung der Meag Munich Ergo Kapitalanlage-Gesellschaft mbH berufen, einer 100-prozentigen Tochter der Meag Munich Ergo Assetmanagement GmbH zum Auflegen von Sondervermögen. Seine dortigen Führungsaufgaben wird er auch weiterhin wahrnehmen.

Insurance Innovation Lab mit zweitem Geschäftsführer

Thomas Bungard (Bild: Insurance Innovation Lab)

Das vor rund eineinhalb Jahren von der Versicherungsforen Leipzig GmbH und fünf Versicherern gegründete Insurance Innovation Lab (VersicherungsJournal 8.7.2016) hat Thomas Bungard (53) zum zweiten Geschäftsführer neben Dr. Hagen Habicht berufen.

Seit dem 1. März ist Bungard für die Bereiche Vertrieb, Betriebsorganisation sowie Finanzen und Controlling im Insurance Innovation Lab – dahinter steckt laut Internetimpressum die Digital Impact Labs Leipzig GmbH – verantwortlich.

Der 53-Jährige kann den Angaben zufolge auf über 18 Jahre Führungserfahrung im nationalen und internationalen Umfeld der Assekuranz zurückgreifen. Zuletzt war er sechs Jahre als Geschäftsführer bei der Ergo-Tochter Legal Net GmbH tätig, davor acht Jahre als Vorstand der Interiura Holding. Das war früher der internationale Schadenregulierer des Arag-Konzerns (VersicherungsJournal 14.2.2007, 15.3.2010).

Das Insurance Innovation Lab ist neben dem Insurlab Germany (VersicherungsJournal 8.9.2017, 5.2.2018) aus Köln und dem im Münchener Gründerzentrum „Werk 1“ beheimateten Insurtech Hub Munich e.V. eine weitere Initiative der Branche, um Insurtechs und klassische Versicherer zusammenzubringen (VersicherungsJournal 20.12.2017).