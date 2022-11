Zwei neue Gesichter im Getsafe-Vorstand

25.11.2022

Sarina Hergarten als Personalvorständin (Chief People Officer) und Adrian Pica als Produktvorstand (Chief Product Officer) werden zukünftig Teil von Getsafe. Damit möchte der Versicherer sich auf die Zukunft einstellen.

Hergarten feiert am 1. Dezember ihren Einstand. Sie war zuvor bei der Trade Republic Bank GmbH in der Personalabteilung für den Aufbau der Stellen zuständig. Zudem bringt die Managerin Erfahrungen aus der Sennder Technologies GmbH mit, wo sie am personalen Aufbau beteiligt gewesen ist. Ihre Schwerpunkte in der neu geschaffenen Stelle werden unter anderem die Mitarbeitergewinnung, Unternehmenskultur und Coachings seins.

Adrian Pica blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen zurück, wie es aus einer Unternehmensmeldung hervorgeht. Er bringt auch Arbeitserfahrung aus Übersee und Asien mit. Pica, der bereits seit Herbst dieses Jahres bei Getsafe ist, wird sich unter anderem um Funktionalität, Nutzerfreundlichkeit und Design der Getsafe-App kümmern.

Sarina Hergarten und Adrian Pica (Bild: Getsafe)

„Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Sarina und Adrian gleich zwei Führungskräfte gewinnen konnten, die die Herausforderungen einer wachsenden Tech-Organisation kennen und in der Vergangenheit bereits gemeistert haben“, lässt sich Wiens in der Meldung zitieren.