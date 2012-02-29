Zwei neue Geschäftsführer für Admiraldirekt.de

10.12.2025

Mitte Dezember scheidet Thomas Vogel nach 18 Jahren bei der Admiraldirekt.de GmbH aus der Geschäftsführung aus, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Nachdem er zunächst für Vertrieb und Marketing verantwortlich war, stieg er vor rund zwölf Jahren in die Geschäftsleitung auf (VersicherungsJournal 3.6.2013).

In dieser Zeit habe er die Entwicklung der Direktvertriebsmarke der Itzehoer maßgeblich geprägt und Admiraldirekt erfolgreich im deutschen Kfz-Versicherungsmarkt positioniert, hebt das Unternehmen in der Mitteilung hervor.

Julia Heine und Andreas Strick (Bild: Itzehoer)

Seine Nachfolgerin Jutta Heine (37) ist seit zwölf Jahren bei Admiraldirekt und verantwortet künftig den Bereich Betrieb und Prozesse. Dazu Christoph Meurer, Konzernvorstand für Komposit und IT bei den Itzehoer Versicherungen: „Mit Julia gewinnen wir eine Geschäftsführerin, die die Kultur von Admiraldirekt lebt, Veränderungen positiv vorantreibt und ein tiefes Verständnis für kundenorientierte Prozesse mitbringt.“

Zum 1. April 2026 kommt Andreas Strick (44) als weiterer Geschäftsführer ins Unternehmen. Derzeit verantwortet der Betriebswirt und Versicherungskaufmann bei der Friday Insurance S.A. als Director Operations den Kundenservice in Betrieb und Schaden sowie die Prozessorganisation für das gesamte deutsche Geschäft, wird weiter mitgeteilt.

Friday bietet hierzulande keine eigenen Versicherungsprodukte mehr an. Vor gut einem Jahr wurde bekannt gegeben, dass der deutsche und französische Bestand an die Allianz Direct Versicherungs-AG verkauft wird (30.10.2024).

Zuvor war Strick bei der Zurich Gruppe Deutschland beschäftigt, zuletzt als Abteilungsleiter Motor Privatkunden General Insurance Versicherungstechnik. Strick kann den Angaben zufolge auf über zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung insbesondere im Kfz-Bereich zurückgreifen, „mit den Schwerpunkten Direktversicherung, Produktentwicklung, Prozesse und Controlling“.