Zwei neue Führungskräfte bei der Ecclesia-Gruppe

20.12.2018

Die Ecclesia-Gruppe hat am Donnerstag über zwei personelle Neuerungen im kommenden Jahr berichtet. Zum 1. Januar wird Stefan Kley (51) neben Dr. Peter Gausmann zweiter Geschäftsführer der GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH (GRB). Der Betriebswirt mit medizinischem Hintergrund kommt von der Tüv Nord Cert GmbH, bei der er zuletzt als Abteilungsleiter für Medizinprodukte International tätig war. In seiner neuen Funktion soll Kley schwerpunktmäßig die betriebswirtschaftliche Steuerung und die Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots übernehmen, teilte die Maklergruppe aus Detmold mit.

WERBUNG

Zum 1. März 2019 übernimmt Thomas Primnitz (46) die Geschäftsführung der Ecclesia Gruppe Assekuranz-Service GmbH (EGAS). Sein Vorgänger Manfred Peleschkei wird sich Mitte nächsten Jahres nach mehr als 50 Jahren Tätigkeit für die Ecclesia-Gruppe in den Ruhestand verabschieden.

Stefan Kley (li.), Thomas Primnitz (re.) (Bild: Ecclesia/Wolfgang von Brauchitsch)

Primnitz startete seine Karriere in der Assekuranz vor 16 Jahren bei der Ergo-Gruppe und war dort in verschiedenen Führungspositionen tätig. Danach war er in der Geschäftsleitung der Helvetia Deutschland (VersicherungsJournal 19.12.2013) sowie bis zuletzt als Leiter Maklervertrieb Komposit bei der Axa Konzern AG tätig (VersicherungsJournal 23.6.2016).