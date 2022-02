ZVO wechselt die Führung und plant weitere Übernahmen

23.2.2022

Andreas Thome ist seit Dezember neuer Geschäftsführer der Zusatzversicherung-online GmbH (ZVO). Er wird künftig zusammen mit Selina Wick an der Spitze des Maklerunternehmens stehen. ZVO-Gründer Wilfried Schöler scheidet aus dem Leitungsgremium aus und geht nach mehr als 35 Jahren in der Versicherungsbranche in den Ruhestand.

Ihre Tätigkeiten in der Geschäftsführung beendet haben bereits Daniel Seeger und Tino Scraback. Die beiden Manager konzentrieren sich jetzt innerhalb der Gruppe auf den Vertrieb beziehungsweise das Onlinemarketing. Unter ihrer Regie ist der Umsatz nach eigenen Angaben von anfangs 600.000 Euro in 2017 auf mittlerweile mehr als vier Millionen Euro pro Jahr gewachsen.

Sebastian Holfelder (links) und Andreas Thome (Bild: ZVO)

Dieser Wachstumskurs soll durch weitere Bestandskäufe und Firmenübernahmen beibehalten werden. Entsprechende Planungen für das nächste Halbjahr laufen, heißt es. Zuletzt kamen die Chambervelt & Rooselain GmbH im Bereich Onlinevertrieb sowie die Holfelder & Schüssel Assekuranzmakler GmbH & Co. KG als Spezialistin für Gewerbeversicherungen unter das Dach der ZVO.

Bei den Zukäufen gelte das Prinzip: Mehr Zeit für Kunden, weniger für Verwaltung. Die Betreuung der Kunden bleibe bei den zugekauften Firmen auch nach der Übernahme persönlich und lokal. „Möglich ist diese Ausrichtung vor allem durch die Unterstützung des Maklerpools Blau direkt GmbH & Co. KG, die unser technisches Rückgrat bildet und uns immens Kosten einspart!“, sagt Wick.