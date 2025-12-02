Zusammenschluss von Baloise und Helvetia fast perfekt

2.12.2025
Die Baloise Holding AG und die Helvetia Holding AG hatten im Frühjahr ihre Fusionspläne öffentlich gemacht (VersicherungsJournal 23.4.2025). Im September waren die wesentlichen Hürden des Zusammenschlusses genommen worden (12.9.2025). Nun lägen alle erforderlichen Genehmigungen vor, teilten die beteiligten Versicherungskonzerne am Montag mit.
Damit werde wie angekündigt die Fusion zur zweitgrößten Versicherungsgruppe der Schweiz am 5. Dezember vollzogen. Die neu ausgegebenen Aktien der Helvetia Baloise Holding AG werden erstmals am 8. Dezember an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
Der Zusammenschluss der Deutschland-Töchter der neuen Gruppe soll folgen. Länderchef wird Dr. Jürg Schiltknecht, der bisher die hiesigen Baloise-Töchter führt. Weitere Details wurden noch nicht veröffentlicht.
