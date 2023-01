Zurück zu den Wurzeln: JDC kauft Top-Ten-Gruppe

30.1.2023 – Die Münchener wollen nach zwei Jahren im Investment-Segment wieder zulegen. Die Vorgabe soll mit dem Erwerb der Top-Ten-Gruppe realisiert werden. Der Vorteil: Man kennt sich. Der spezialisierte Finanzdienstleister ist vor 25 Jahren aus der Abspaltung der Dr. Jung & Partner entstanden.

WERBUNG

Die Jung, DMS & Cie. AG übernimmt laut Kaufvertrag 100 Prozent der Geschäftsanteile der Top Ten Investment-Vermittlungs AG sowie der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH, die unter dem Dach der Top Ten Financial Network Gruppe agieren. Über den Kaufpreis vereinbarten die Geschäftspartner Stillschweigen. Der Abschluss der Transaktion wird Mitte 2023 erwartet.

Die Top-Ten-Gruppe, spezialisiert auf Vermögensverwaltung, Beratung und Fondsmanagement, verwaltet mit 50 Mitarbeitern einen Investmentbestand von zwei Milliarden Euro. Hinzu kommen die Geschäftsbeziehungen mit rund 1.000 Vermittlern. Den Umsatz beziffert das Unternehmen auf rund 20 Millionen Euro.

Investmentgeschäft verstärken

Die JDC-Gruppe konzentrierte sich in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben stark auf den Bereich Versicherungen. In der aktuellen Cash-Hitliste Maklerpools (neuerdings nach Rohertrag und nicht mehr nach Provisionserlösen erstellt) liegt Jung, DMS & Cie. auf dem zweiten Platz hinter Marktführer Fonds Finanz Maklerservice GmbH (VersicherungsJournal 16.8.2022).

Mit dem Erwerb der Top-Ten-Gruppe will der Maklerpool „zusätzlich den Investmentfokus schärfen“, heißt es in der Unternehmensmeldung. Zusätzlich soll die IT-Infrastruktur ausgebaut werden, die Neuerwerbung bringt ihre eigene Softwarelösung mit.

„Trotz der Erfolge im Versicherungsbereich hat JDC den Investmentbereich nie aus den Augen verloren. Mit dem Erwerb der Top Ten ergänzen wir unser Software-Portfolio nun hervorragend und wollen in der Investmentsparte wieder angreifen“, lässt sich Ralph Konrad, Vorstand der JDC Group AG, zitieren.

Am Personal hat es wohl auch gehapert: 2020 musste Jung, DMS & Cie. seinen für das Ressort Investment und Investmentvertrieb zuständigen Vorstand Oliver Lang ziehen lassen (19.6.2020). Er stabilisierte den Bereich und verantwortete den Kauf der Komm Investment & Anlagenvermittlungs GmbH (12.4.2019). Lang leitet heute für den Konkurrenten Blau direkt GmbH & Co. KG den Bereich (2.7.2020).

Partner sollen von Synergien profitieren

Sebastian Grabmaier (Bild: JDC)

Die Übernahme der Top-Ten-Gruppe durch die Münchner könnte man auch als späte „Familienzusammenführung“ bezeichnen. Das Unternehmen entstand vor über 25 Jahren als Abspaltung der zehn besten Berater der Dr. Jung & Partner GmbH.

Nun kommt die Familie wieder zusammen […]. Unseren bestehenden JDC-Partnern werden wir viele neue Services im Bereich Investment und Vermögensverwaltung anbieten und den Top Ten-Partnern im Gegenzug die marktführende JDC-Versicherungsplattform“, so Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandschef der JDC Group, in der Mitteilung zur Übernahme.

Die Gesellschaft brachte kürzlich ein Joint-Venture zum Erwerb von Versicherungsmaklern oder -agenturen in Deutschland und Österreich (5.7.2022) an den Start. Das neue Unternehmen firmiert als Summitas Gruppe GmbH und hat seinen Sitz in München (24.10.2022). Die Neugründung bleibt bei der Übernahme der Top-Ten-Gruppe außen vor.

„Summitas konzentriert sich ausschließlich auf Versicherungsmakler mit möglichst hohem Gewerbeanteil. Top Ten ist dagegen Vermögensverwaltung und Investmentfondspool, also am ganz anderen Ende des Spektrums“, erklärt JDC auf Nachfrage.