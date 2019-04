Zurich will Kfz-Schadenmanagement deutlich beschleunigen

4.4.2019 – In Kooperation mit T-Systems und der Neugründung Spearhead startet die Zurich ein Pilotprojekt für die automatisierte Schadenregulierung in der Kfz-Sparte. Ziel des Versicherers: eine signifikante Beschleunigung im Schadenmanagement.

WERBUNG

Die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland entwickelt gemeinsam mit der Telekom-Tochter T-Systems International GmbH und dem Insurtech Spearhead AG Lösungen für das Schadenmanagement nach einem Kfz-Unfallschaden. Das Start-up aus Zürich entwickelt Programme des digitalen Kfz-Schadenmanagements als White-Label-Produkt für Versicherer.

Markus Troche (Bild: Zurich)

In dem gemeinsamen Pilotprojekt „Geschwindigkeit zählt“ „testen die Unternehmen neue digitale Möglichkeiten der Schadenmeldung und -kalkulation“, teilte der Versicherer am Mittwoch mit. „Uns geht es um eine signifikante Beschleunigung im Schadenmanagement, nicht um Nuancen“, so Markus Troche, Leiter des Bereichs Kfz-Schaden bei der Zurich.

Mit Big Data zur Schadenanalyse

Für das schnelle Ergebnis soll ein Adapter von T-Systems, der an die sogenannte „On-Board-Diagnose“-Stelle des Autos angedockt werden kann, sorgen.

Dort befindet sich ein GPS-Sensor und ein Beschleunigungssensor, die bei einem Unfall die Kräfte messen, die auf das Auto einwirken. Per integrierter SIM-Karte werden die Daten dann zum Rechenzentrum gesendet, wo die Schadensoftware von Spearhead den Unfall analysieren soll.

Der weitergeleitete Datensatz enthält die Daten von zehn Sekunden vor und bis zehn Sekunden nach dem Unfall. Die Software prüft, ob tatsächlich ein Unfall passiert ist, visualisiert die Unfallposition sowie -situation und soll dann einen entsprechenden Schadensreport erstellen. Dafür kann das System nach Angaben der Zurich auf die Vergleichsdaten von über einer Million echter Unfälle zurückgreifen.

Technik greift bei 70 Prozent der Unfälle

Nach wenigen Sekunden wird dann im dazugehörigen Schadenportal angezeigt, welche Einheiten am Fahrzeug beschädigt sind und wie viel die Reparatur der einzelnen Teile kosten wird, inklusive Arbeitszeit und Lackierung. Nach Rücksprache mit dem Kunden könne dann direkt die Werkstatt für die Reparatur beauftragt und gegebenenfalls ein Ersatzfahrzeug organisiert werden, so der Versicherer.

„Derzeit testen wir die Vorgehensweise in ausgewählten Projekten“, so Troche. Die Technik könne bei über 70 Prozent der Unfälle angewendet werden, auch Blech-, Lackschäden würden so analysiert. Mit Hilfe des Adapters könnten fast alle Automodelle, auch solche, die noch nicht mit dem Internet verbunden sind, nachträglich vernetzt werden. Die On-Board-Diagnose-Schnittstelle wird seit 2004 in jeden Neuwagen integriert.

Insurtechs bieten Versicherern Technologien

Das digitale Schadenmanagement ist in der Branche ein heiß diskutiertes Thema (VersicherungsJournal 30.11.2018, 23.11.2018). Auch die Insurtech-Szene befasst sich zunehmend damit. Spezialisierte Start-ups bieten den etablierten Versicherer zahlreiche Technologien, um neue Kundenbedürfnisse zu bedienen, Prozesse zu vereinfachen und kostengünstiger abzuwickeln (VersicherungsJournal 19.10.2018).

Die einfache Schadenmeldung per Smartphone war hier nur der erste Schritt. Jetzt kommen automatische Bildauswertung, Videos und Verknüpfung mit Chatbots und Datenbanken ins Spiel (VersicherungsJournal 22.10.2018).