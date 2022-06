Zurich verkauft Klassik an Viridium

24.6.2022 – Seit Langem feilt die Zurich an Lösungen für das Garantiegeschäft. Nun vermeldet der Versicherer die Übertragung des Bestandes an klassischen Leben-Verträgen. Für Viridium ist es die fünfte Akquisition in acht Jahren

Die Zurich Gruppe Deutschland verkauft ihren Bestand an traditionellen Lebensversicherungs-Policen an die Abwicklungsplattform Viridium Group GmbH & Co. KG. Die Transaktion beinhaltet die Übertragung des traditionellen Lebensversicherungs-Geschäfts der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (ZDHL). Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt aufsichtsrechtlicher Genehmigungen.

Carsten Schildknecht (Bild: Zurich)

Übergang im Wege des Gesellschaftsverkaufs

Seit Längerem ist bekannt, dass die Zurich für ihren Altbestand an hochverzinsten Verträgen nach einem Run-off sucht. Ende 2021 wurde dafür bereits eine „Vorratsgesellschaft“ gegründet (VersicherungsJournal 14.2.2022, 20.12.2021).

Von den insgesamt rund drei Millionen Lebensversicherungs-Verträgen gehen etwa 720.000 traditionelle Policen mit einer Deckungsrückstellung von rund 20 Milliarden Euro in diese Vorratsgesellschaft über. Diese wird danach an Viridium veräußert, die die Gesellschaft in ihre Gruppe eingliedern wird.

„Die Übertragung der traditionellen Lebensversicherungs-Policen reduziert die Kapitalintensität der bestehenden Lebensversicherungs-Portfolios und hat einen positiven Einfluss auf unser Zinsrisiko“ wird Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandschef der Zurich Gruppe Deutschland, in einer Pressemitteilung zitiert.

Nummer zwei im Markt für Fondsgebundene

Die Zurich hatte sich zwar früh vom klassischen Garantiegeschäft verabschiedet und auf Fondsgebundene konzentriert, als großer Versicherer aber eben auch einen großen Altbestand in diesem langlaufenden Geschäft. Eigenem Bekunden nach ist die Gruppe mit einem Volumen von 18 Milliarden Euro und rund 14 Prozent Marktanteil der zweitgrößte Anbieter im deutschen Markt für fondsgebundene Lebensversicherungen.

Schildknecht will diese Position über alle Vertriebswege hinweg ausbauen. Bereits vor 50 Jahren habe man hierzulande erste fondsbasierte Lebensversicherungen an den Markt gebracht. „Unser Ziel im Bereich der Lebensversicherung ist es, vor allem das Wachstum bei Fondspolicen, Biometrie-Produkten und im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge weiter voranzutreiben“, so Schildknecht.

Vertriebspartner bleiben

Alle vertraglichen Verpflichtungen führt die Viridium Gruppe fort. Dr. Tilo Dresig, CEO der Viridium Gruppe, verspricht laut Pressemitteilung: „Die Versicherungsnehmer können sich darauf verlassen, dass wir uns vollständig darauf konzentrieren, ihre Verträge dauerhaft zu erfüllen und dass sie dabei von den finanziellen und operativen Vorteilen unseres Geschäftsmodells profitieren.“

Für Versicherte und Vertriebspartner sei die „volle Kontinuität sichergestellt; sie müssen nicht aktiv werden“. Kontinuität soll dadurch gewährleistet werden, dass die bisherigen Vertriebspartner weiterhin und ohne jede Einschränkung der vertriebliche Ansprechpartner für die Versicherten bleiben. Die Ansprüche der Vermittler blieben ebenfalls vollständig gewahrt.

Fünfte Transaktion binnen acht Jahren für Viridium

Mit dieser fünften Transaktion binnen acht Jahren baut die Viridium-Gruppe ihren Vertragsbestand auf rund 4,5 Millionen und das verwaltete Vermögen auf rund 92 Milliarden Euro (alle Angaben pro-forma, per 31. Dezember 2021) aus.

Viridium werde die bisherigen Servicestandards der Zurich nahtlos weiterführen. Das Unternehmen will in die IT-Landschaft der Gesellschaft „signifikant“ investieren – und diese Kosten vollständig tragen. Innerhalb einer Übergangszeit von drei Jahren soll der Bestand schrittweise auf die Viridium-Plattform überführt werden.