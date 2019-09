Zurich verkauft Bestand an Run-off-Spezialisten

9.9.2019

Die Zurich Insurance plc hat ihren Bestand an deutschen Berufshaftpflicht-Versicherungen für Architekten und Ingenieure an die Darag Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG verkauft. Das Geschäft steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Regulierungsbehörden. Das teilte der Run-off-Spezialist am Sonntag mit.

Der Bestand umfasst nach Angaben des Unternehmens ein Reserven-Volumen von über 180 Millionen Euro. Die Darag hatte sich im letzten Jahr noch mit frischen Kapital versorgt, um damit Ankäufe zu finanzieren (VersicherungsJournal 1.8.2018). Die zuletzt geplante Übernahme der Bestände der Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-AG (Sovag) war geplatzt (30.7.2019).

Die Zurich hatte das Geschäft mit Architekten und Bauingenieuren bereits 2012 in den internen Run-off gegeben (29.4.2016). Das Portfolio mit einem Prämienvolumen von 40 Millionen Euro hätte einer Tarifsanierung mit „Preissteigerungen im erheblich zweistelligen Prozentbereich“ bedurft, hatte die Zurich damals mitgeteilt (12.12.2012).