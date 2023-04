Zurich verdoppelt den Gewinn

20.4.2023 – Die Versicherungsgruppe hat 2022 nach eigenen Angaben in der Schaden- und Unfallversicherung Marktanteile gewonnen. Rückgänge im Leben-Geschäft werden mit Sondereffekten und einer neuen Strategie begründet. Zentrales Standbein des Versicherers ist die Bankenkooperation, die 2023 einen weiteren Schub erhalten hat.

Die Zurich Gruppe Deutschland hat am Dienstag auf ihrem Frühjahrs-Presseempfang über den Geschäftsverlauf 2022 berichtet.

Nach eigenen Angaben hat die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland in der Schaden- und Unfallversicherung „deutliche Marktanteile“ gewonnen. So stiegen die Bruttoprämien hier um 6,7 Prozent auf 2,86 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Sämtliche Betriebswege, also Agenten, Makler, Direktkanal sowie Kooperationen, hätten die Beiträge gesteigert.

„Grüne“ Fondspolicen laufen

In der Lebensversicherung sanken hingegen die Bruttobeiträge um 14,7 Prozent auf 3,13 Milliarden Euro. Nach Angaben des Unternehmens ist dies auf ein „Sondergeschäft“ beim Pensionsfonds und einen strategischen Verzicht auf Einmalbeiträge zurückzuführen.

Zwar sank das gesamte Neugeschäft in Leben gemessen in Annual-Premium-Equivalent (APE) von 176 Millionen Euro auf 168 Millionen Euro. Das Neugeschäft mit fondsgebundenen Produkten konnte jedoch 2022 deutlich um 24 Prozent auf 134 Millionen Euro gesteigert werden.

In Sachen Nachhaltigkeit hat die Zurich eine umfangreiche Strategie für den Verkauf von „grünen“ Policen entwickelt. Rund 80 Prozent der Kunden würden Fondspolicen wählen, bei denen das Kapital nach Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) transparent angelegt wird.

Keine Angst vor einem Provisionsverbot

„Ein Provisionsverbot für Deutschland erwarte ich nicht“, kommentierte Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Versicherungs-Gruppe in Deutschland, eine aktuelle EU-Initiative (VersicherungsJournal 24.3.2023, 17.3.2023).

Mit einem hohen Business Operating Profit (BOP, Kennzahl des Unternehmens für das operative Betriebsergebnis) im Jahr 2022 von 449 (2021: 204) Millionen Euro dokumentiert die Gruppe, wie profitabel sie hierzulande aufgestellt ist.

Die Zurich setzt vor allem auf Kooperation. Seit dem Jahresanfang hat der Versicherer nun Zugriff auf die Kunden der Postbank Niederlassung der Deutsche Bank AG (Medienspiegel 26.1.2023). Die exklusive Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank AG wurde erst 2020 verlängert (Medienspiegel 4.6.2020). „Rund 60 Prozent aller Lebensversicherungs-Verträge erhalten wir über die Bankenkooperation“, erläuterte Schildknecht.

Postbank-Kooperation läuft gut an

Diese Zusammenarbeit soll ausgeweitet werden. „Künftig werden wir hier das Sachgeschäft forcieren“, so Schildknecht. Die Kooperation mit der Postbank sei bereits gut gestartet. So würden pro Woche 500 Versicherungsverträge gezeichnet.

Der Trend zu Filialschließungen bei Kredithäusern wird nach Einschätzung von Schildknecht die Kooperationen nicht beeinträchtigen. „Es werden dann zentrale Beratungscenter gegründet“, erläuterte der Zurich-Chef. Derzeit gebe es schon acht solcher Anlaufstellen. Zudem wird der Kundenstamm auch bei einer geringeren Zahl von Filialen erhalten bleiben, glaubt Schildknecht.

Zentral ist für die Zurich zudem die Kooperation mit der Media-Saturn-Holding GmbH. Über die Elektronikmärkte werden bundesweit Garantieverlängerungen vertrieben und Beiträge in Höhe von 200 Millionen Euro erzielt. Zu den angeblich hohen Kostenquoten bei diesem Geschäft und der genauen Kundenanzahl wollte die Zurich aber keine Angaben machen.

Verluste im Kfz-Bereich der DA direkt werden kompensiert

Die Kunden wären aber in der Regel treu und würden auch bei Ersatzkäufen wieder eine Police abschließen. Insgesamt hat der Versicherer derzeit elf Millionen Kunden.

Erfolgreich sei auch die Kooperation zwischen der Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA direkt) und der Dentolo Deutschland GmbH. Vertrieben werden hier vor allem für junge Kunden digital Zahnzusatz- und Tierkrankenversicherung. Das aufstrebende Geschäft könne Verluste bei der DA direkt im Bereich Kfz-Versicherung ausgleichen.

Die Tochter Real Garant Versicherung AG soll auf ganz Europa ausgeweitet werden. Das Unternehmen verkauft Garantieversicherungen.

Gegen den Markttrend ist die Ausschließlichkeit (Zurich Exklusivpartner – ZEP) seit 2017 pro Jahr im Schnitt um 3,6 Prozent gewachsen. Aktuell gibt es 1.450 Vermittler. „Bei Maklern und Pools wollen wir eine enge Bindung“, betonte Schildknecht.

Internationales Programm für den Mittelstand

Im Industriegeschäft hat die Zurich Deutschland erstmals mehr als eine Milliarde Euro Prämien eingenommen. Die Inflation werde hier gut gemeistert. „Wir müssen nirgendwo nachreservieren“, sagte die zuständige Vorständin Petra Riga-Müller. Die Reserven würden zudem ständig überprüft.

34 der 40 DAX Unternehmen sind bei Zurich Commercial Insurance versichert. Daher würde die Zurich zu den Top-3-Versicherern im internationalen Programmgeschäft weltweit zählen. „Für den Mittelstand haben wir nun ein Extra-Programmgeschäft entwickelt“, erläuterte Riga-Müller am Rande des Gesprächs.

Es sei günstiger als die Programme für internationale Konzerne und berücksichtige, dass immer mehr deutsche Mittelständler weltweit aktiv wären. „Der Risikomanager erhält volle Transparenz über seine Standorte und kann endlich ruhig schlafen“ so Riga-Müller.

Die Zurich will ihren kulturellen Wandel mit hoher Teamfähigkeit, den sie bereits 2018 gestartet hat, mit einem neuen Programm bis 2025 fortsetzen. Die Mitarbeiter-Zufriedenheit – gemessen im ENPS (Employee Net Promoter Score) – verbesserte sich seit 2017 von minus 62 auf plus 64 im Jahr 2022.