Zurich treibt Konzernumbau weiter voran

17.7.2018 – Die Zurich Gruppe Deutschland startet in eine neue Phase des Konzernumbaus und will dazu einerseits die Marken und Angebote von Zurich und DA Direkt stärken und ausbauen. Zudem sollen mit Innovationen neue Wachstumsquellen erschlossen und Effizienzpotenziale gehoben werden. Dies wird flankiert von einigen Personalien. Dorothée Appel wird neuer Chief Information & Digital Officer. COO Dr. Klaus Endres und Banken-Vorständin Christine Theodorovics scheiden aus den Führungsgremien aus. Horst Nussbaumer wird neuer Chief Operations & Claims Officer.

Vor rund dreieinhalb Jahren hat die Zürich Beteiligungs-AG (Deutschland) einen radikalen Transformationsprozess – inklusive Stellenabbau – verordnet (VersicherungsJournal 18.12.2015). Dies hat einerseits eine digitale Komponente (VersicherungsJournal 5.9.2017).

Aber auch „analog“ wird der Umbau vorangetrieben. Bis 2019 werden die zuvor fünf Standorte auf zwei (Köln und Frankfurt) reduziert (VersicherungsJournal 1.3.2016, 29.4.2016). Zudem wurden die Zahl der eigenständigen Rechtseinheiten in der Gruppe verringert und auch die Vorstandsriege verkleinert (VersicherungsJournal 8.12.2017).

Zurich startet neue Offensive

Die Phase der Profitabilisierung und Sanierung des Bestandsgeschäftes ist laut Zurich-Deutschland-Vorstandschef Dr. Carsten Schildknecht „erfolgreich abgeschlossen“. Nun gehe die Gruppe „gezielt in die Offensive“, lässt sich Schildknecht in einer Unternehmensmitteilung vom Montag zitieren. Die Zurich will dabei in zwei zentralen strategischen Stoßrichtungen im Markt angreifen.

Einerseits will die deutsche Zurich durch das systematische Entwickeln und Nutzen von Innovationen neue Wachstumsquellen erschließen und weitere Effizienzpotenziale heben. Dazu will man sich auf wachstumsstarke Megatrends konzentrieren, etwa in den Bereichen Mobilität, Smart-Home und New Life.

Zudem sollen die Prozesse weiter verschlankt und konsequent digitalisiert werden. Hierzu zählen nach Unternehmensangaben auch der Ausbau einer agilen IT sowie das noch stärkere Implementieren von künstlicher Intelligenz (KI).

Ausbau der Markenstrategie

Darüber hinaus sollen die Marken und Angebote von Zurich und DA Direkt ausgebaut werden. Hierzu zählen den Angaben zufolge eine klare Positionierung und gezielte Expansion in potenzialträchtige Segmente sowie die entsprechende Anpassung der jeweiligen Geschäfts- und Betriebsmodelle.

Das Unterscheidungsmerkmal sei nicht digital oder nicht-digital. Vielmehr werde nach den Kundenbedürfnissen differenziert. So werde sich die Marke DA Direkt auf solche Kunden fokussieren, die besonderen Wert darauf legen, ihre Versicherungsgeschäfte weitgehend selbst zu steuern.

Mit der Marke Zurich soll das Segment mit beratungs- und serviceorientierten Privat- und Geschäftskunden bedient werden. Dabei soll vor allem das Geschäft mit kleinen und mittelständischen Geschäftskunden gestärkt werden.

Zahlreiche Änderungen in der Führungsetage

Im Zuge dieser Neuausrichtung werden der Vorstand sowie das Executive Committee der Zurich Gruppe Deutschland verändert. So wird der derzeitige COO Dr. Klaus Endres (42) das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. September 2018 verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Dorothée Appel (Bild: Zurich)

Nach Informationen des Branchendienstes „Versicherungsmonitor“ (Abruf kostenpflichtig) kehrt Endres zur Axa Konzern AG (VersicherungsJournal 4.10.2013) zurück. Er solle dort die neu zugeschnittene Position des COO (VersicherungsJournal 16.7.2018) übernehmen.

Als Nachfolgerin von Endres hat die Zurich Dorothée Appel (50) berufen. Die derzeitige COO der Ing Bank N.V. übernimmt zum 1. November 2018 als Chief Information & Digital Officer das neu geschaffene Vorstandsressort „IT & Digital“ und die von ihrem Vorgänger eingeleitete umfangreiche IT-Transformations- und Digitalisierungsagenda.

Die Zustimmung der zuständigen Gremien und Aufsichtsbehörde steht noch aus.

Appel ist studierte Informatikerin sowie MBA-Absolventin und kann den Angaben zufolge auf umfassende Fach- und Führungserfahrungen im Bereich IT zurückgreifen, unter anderem bei Microsoft, Axa Assistance und BMW Group.

Betrieb und Schaden in einer Hand

Horst Nussbaumer (Bild: Zurich)

Mit Wirkung zum 1. November werden die kundennahen Operations-Bereiche mit der Schadenbearbeitung zum neuen Vorstandsbereich Operations & Claims zusammengefasst.

Das wird dann von Horst Nussbaumer (54) als Chief Operations & Claims Officer verantwortet. Bisher leitet Nussbaumer die separaten Ressorts Operations und Claims übergangsweise.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, hat sich Christine Theodorovics (50), seit rund eineinhalb Jahren Vorstand Bank/Partner (VersicherungsJournal 1.12.2016), entschlossen, die Zurich Gruppe Deutschland zu verlassen.

Den Angaben zufolge will sich Theodorovics innerhalb oder außerhalb von Zurich beruflich neu orientieren. Interimsweise übernimmt Vorstandschef Schildknecht die Verantwortung für dieses Vorstandsressort.

Darüber hinaus wird Peter Stockhorst (52) Vorstandsvorsitzender der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt). Von seinen Vorgänger Norbert Wulff übernimmt er zudem den Sitz im Executive Committee der Zurich Gruppe Deutschland (VersicherungsJournal 16.7.2018).