Zurich-Tochter wirbt Managerin von Wefox ab

5.4.2023

Tamara Kurz übernimmt ab sofort die neugeschaffene Position des „Chief Operating Officer (COO)“ bei der Dentolo Deutschland GmbH. Das Unternehmen ist Partner der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) im Bereich der Tierkranken- und Zahnzusatzversicherung. Beide Firmen gehören zur Zurich Gruppe Deutschland (VersicherungsJournal 29.7.2022).

Die Managerin wird insbesondere die Bindung von Bestandskunden im Blick haben. „Dafür sollen skalierbare Prozesse und Innovationen im Bereich ‚Kundenservice und Leistung‘ weiter gestärkt werden“, heißt es in einer Mitteilung zur Personalie. Kurz kommt von der Wefox Insurance AG, bei der sie als Stabschefin an der Skalierung der Plattform national und international beteiligt war.

Mit ihrer Expertise wird sie das Managementteam, bestehend aus den beiden Gründern und Co-Geschäftsführern Philipp Krause und Julian Benning sowie Natalia Ganevskaya und Daniel Gadea ergänzen.

Tamara Kurz (Bild: Dentolo)

Dentolo ging 2015 an den Start. Das Unternehmen entwickelt Angebote in den Segmenten Zahnzusatz und Tierkranken für Hund und Katze unter der Marke „Petolo“. 2019 übernahm die Zurich 100 Prozent der Anteile an dem „zahnmedizinischen Ökosystem mit einem bundesweiten Netzwerk aus 500 Zahnärzten“ (19.7.2019).