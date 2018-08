Zurich: Neuer Mann für die Maklerunterstützung

22.8.2018

Seit dem 1. Juli leitet Björn Kirsch (49) die Vertriebsdirektion Broker Retail Life bei der Zurich Gruppe Deutschland, wie das Unternehmen jetzt bekannt gab. In seiner neuen Position ist Kirsch für die Maklerunterstützung in der Sparte Leben verantwortlich, wie Zurich auf Nachfrage erklärte. Er berichtet an Christian Botsch, Head of Sales – Broker Retail.

Kirsch startete seine Karriere bei der Nürnberger Versicherung AG, bevor er bei HDI/Aspecta, Friends Provident und bei der Elips-Life AG beschäftigt war. Der Versicherungskaufmann koordinierte in seinen bisherigen Funktionen Makler, Vertriebsunternehmen, Pools, Abwicklungsplattformen und Honorarberater. Kirsch werde „seine Erfahrung und sein Wissen als ausgewiesener Maklermarkt-Kenner für Zurich erfolgreich einbringen“, so Dr. Ulrich Hilp, Leiter Zurich Maklervertrieb.

Björn Kirsch (Bild: Zurich)

Der vorherige Leiter der Vertriebsdirektion, Gordon Hermanni, war Anfang des Jahres zum Vertriebsvorstand der Zurich-Tochter Bonnfinanz AG berufen worden (VersicherungsJournal 1.2.2018).