Zurich: Mitarbeiter-Zufriedenheit verbesserte sich deutlich

25.3.2021 – Das aus Kulturwandel und Neuausrichtung bestehende Strategieprogramm 2023 hat bei der Zurich eigenem Bekunden nach zu einem Wachstum im Drei-Jahres-Zeitraum über Marktdurchschnitt und Anspruchsniveau und einem stabilen Ergebnis mit Wachstum trotz Covid-19 verholfen. Die Mitarbeiter-Zufriedenheit stieg von 2017 bis Juli 2020 auf positive 50 Prozent. Vor der Presse nahm Zurich-Chef Carsten Schildknecht auch Stellung zur Klage im Zusammenhang mit Thomas-Cook.

Die deutsche Zurich-Gruppe streicht ihr Nachhaltigkeits-Engagement stark heraus und trifft damit auf eine hohe Nachfrage. Im Neugeschäft seien 2020 rund 22 Prozent aller Fondspolicen ESG-konform angelegt worden, sagte Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandschef der Zurich Gruppe Deutschland, am Mittwoch während einer Online-Pressekonferenz zu den Geschäftsergebnissen 2020.

Viel Geschäft über die Deutsche Bank

Carsten Schildknecht (Bild: Jörg Sänger)

In den ersten beiden Monaten 2021 sei bereits fast jede dritte, neue Fondspolice nachhaltig. Die Produkte gibt es für alle drei Schichten. 24 Prozent des Neugeschäfts akquiriert die Ausschließlichkeit, 19 Prozent kommen von Maklern. 57 Prozent werden über die Deutsche-Bank-Gruppe erzielt, mit der 2020 die Kooperation um weitere zehn Jahre verlängert wurde.

Zudem wird diese „tolle“ Partnerschaft ab 2023 auch auf die Postbank ausgeweitet. Die Zahl der Partner aus der Ausschließlichkeit stieg zwischen 2018 und 2020 um rund sechs Prozent auf 1.357, während der Markt nach Unternehmensangaben um vier Prozent verlor.

Detailliert schilderte der Vorstandschef Ambitionen und Maßnahmen in Sachen Nachhaltigkeit. „Wir wollen, dass Zurich zu einem der verantwortungs-bewusstesten und wirkungsvollsten Unternehmen der Welt wird“, sagte er. Mit kompensierenden Zertifikaten sei man als Unternehmen und Arbeitgeber operativ klimaneutral. Ziel sei, auch ohne Kompensation klimaneutral oder gar klimapositiv zu sein.

Mitarbeiter-Zufriedenheit gestiegen

„Wir haben das Schiff gedreht und sind wieder auf Kurs“, fasste Schildknecht die Halbzeitbilanz des 2018 eingeleiteten Strategieprogramms 2023 zusammen. Trotz des – oder wegen des – Umbaus verbesserte sich die Mitarbeiter-Zufriedenheit von 2017 bis Juli 2020 um 112 Prozentpunkte auf positive 50 Prozent.

„Wir haben den Turn-around zu einem der Top-Arbeitgeber in Deutschland erfolgreich vollzogen“, sagte Schildknecht. Die Unternehmenskultur sei „massiv umgekrempelt“ worden – hin zu mehr Beteiligung und intensivierten Kommunikation sowie neuen Arbeitswelten in den neuen Verwaltungen in Frankfurt und Köln.

Den Zufriedenheitswert misst die Zurich mit dem Employee Net Promoter Score (ENPS). Dabei werden die Beschäftigten gefragt, ob sie ihren Arbeitgeber Freunden und Bekannten weiterempfehlen würden.

Nachdem in den letzten fünf Jahren in der deutschen Gruppe rund 20 Prozent der Arbeitsplätze abgebaut wurden, ist die Mitarbeiterzahl 2020 gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,2 Prozent auf 4.466 Personen gestiegen. Der Personalanbau sei unter anderem eine Folge des Wachstums.

Weniger Einmalbeitrag

Torsten Utecht (Bild: Jörg Sänger)

In Summe lagen die Bruttobeiträge 2020 mit knapp 5,9 Milliarden Euro um 2,8 Prozent unter dem Vorjahr, was mit einer bewussten Zurückhaltung beim Einmalbeitragsgeschäft begründet wird. Die von der Zurich-Gruppe verwendete Gewinngröße „Business Operating Profit“ (BOP, operatives Betriebsergebnis) wurde mit 349 (Vorjahr: 356) Millionen Euro angegeben.

Bei den Geschäftszahlen habe man alle selbstgesteckten Ziele bis 2023 in allen Dimensionen übertroffen. Dies gelte auch für die „Achillesferse“ Beitragswachstum, so Schildknecht. „Besonders erfreulich ist, dass sämtliche Vertriebswege, also die Exklusivpartner, Makler, der Direktkanal sowie unsere Partnerschaften, eine Beitragssteigerung erzielen konnten und zu diesem wichtigen Erfolg beigetragen haben“, sagte Finanzchef Dr. Torsten Utecht.

2020 wuchs die Brutto-Prämie im Schaden- und Unfallgeschäft um 7,7 Prozent auf 2,60 Milliarden Euro. Getragen von allen Kundensegmenten (Privat, Gewerbe, Industrie) legte das Kfz-Geschäft um 2,5 Prozent auf 695 Millionen Euro zu. Das übrige Schaden-Unfall-Geschäft stieg um 9,7 Prozent auf 1,91 Milliarden Euro.

Ein Kernelement in der Strategie ist die Stärkung der Position im Marktsegment der Gewerbekunden (kleine und mittlere Unternehmen – KMU) sowie der systematische Ausbau strategischer Partnerschaften.

Zur Kasse gebeten

Im Leben-Segment wurden 2020 mit 3,29 Milliarden Euro knapp zehn Prozent weniger Bruttobeitrag gebucht, weil bewusst auf Einmalbeitragsgeschäft verzichtet wurde. Das Neugeschäft Leben (gemessen in APE) sank um 7,5 Prozent auf 236 Millionen Euro. 116 Millionen Euro (+ 9,5 Prozent) entfielen dabei auf fondsgebundene Policen (ohne Riester-Podukte).

Die Schaden- und Kostenquote (nach IFRS) wurde mit 95,8 (95,4) Prozent angegeben. Trotz pandemiebedingt höherer Schadenaufwendungen von etwa 47 Millionen Euro (beispielsweise für Betriebsschließungs-Schäden) verbesserte sich die Schadenquote auf 63,8 (64,9) Prozent.

Wachstumsgetrieben verschlechterte sich die Kostenquote auf 32,0 (30,5) Prozent. Das BOP in Schaden/Unfall reduzierte sich auf 124 (130) Millionen Euro. In der Lebensversicherung profitierte das BOP von einem erneut verbesserten Risikoergebnis und betrug 225 (226) Millionen Euro.

Zu den Schäden aus der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook sagte Schildknecht, dass er die Klageeinreichung der Bundesregierung „der Presse entnommen“ habe. Die Zurich habe die Rechtslage prüfen lassen und sehe sich im Recht. „Es kann nicht sein, dass ein privater Versicherer für die unzureichende Umsetzung der EU-Reiserichtlinie zur Kasse gebeten werden soll.“