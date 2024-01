Zurich-Konzern bringt Schadenversicherer nach Deutschland

30.1.2024 – Der Verkauf der klassischen Lebensversicherungs-Verträge an Viridium sind gescheitert. Den Run-off-Spezialisten fehlte bis zuletzt die Zustimmung der Aufseher für die Transaktion. Außerdem verlegte der Schweizer Versicherer seine Schaden-Sparte von Dublin nach Frankfurt am Main. Die übergeordnete Einheit firmiert seit dem 2. Januar unter Zurich Insurance Europe.

Der Zurich-Konzern führte seine Vorbereitungen für den Verkauf des Klassik-Bestands an die Viridium Group GmbH & Co. KG weiter fort.

Der Versicherer arbeitet seit über einem Jahr an der Transaktion (VersicherungsJournal 14.9.2023, 24.6.2022, 14.2.2022, 20.12.2021). Im Herbst kam Sand ins Getriebe, als sich herausstellte, dass die Run-off-Experten noch kein okay von den Finanzaufsehern der Bafin für den Deal haben (5.10.2023).

Der Grund für die fehlende Zustimmung der Behörde ist die Krise rund um den italienischen Lebensversicherer Eurovita (Medienspiegel 31.7.2023). Die Italiener und Viridium sind über den gemeinsamen Investor Cinven Ltd. verbunden. Mittlerweile erklärten Viridium und die Zurich die Transaktion für gescheitert.

Hauptsitz des Schadenversicherers wurde verlegt

Ein weiteres Projekt der Schweizer war die Verlegung des europäischen Schadenversicherers. Bereits 2022 hat die Zurich Insurance plc das Vorhaben angekündigt. Damit geht auch die Umwandlung von einer irischen in eine deutsche Aktiengesellschaft einher. Der Versicherer firmiert in Frankfurt am Main seit dem 2. Januar unter Zurich Insurance Europe AG (ZIE AG).

„Es findet keine Übertragung von Vermögenswerten, Mitarbeitern oder Kundenbeziehungen auf ein anderes Unternehmen statt. Die Zurich Insurance plc wird in Form einer deutschen Aktiengesellschaft weiterbestehen, ohne aufgelöst oder abgewickelt zu werden“, informiert der Konzern zu dem Vorgang in einer ausführlichen Stellungnahme (PDF, 133 KB).

In einer Mitteilung vom 10. Januar erteilt die Bafin der Zurich Insurance Europe AG die Erlaubnis zum Betrieb diverser Versicherungssparten und Risikoarten. Am 25. Januar informierte die Behörde dann über „die Einstellung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland“ der Zurich Insurance plc.

Hauptsitz sollte enger an deutschen Markt angeschlossen werden

Zum Hintergrund: Die Zurich Insurance plc war der Hauptrisikoträger für das Sachversicherungs-Geschäft der Zurich Insurance Group im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).

Die Gesellschaft zeichnete Nicht-Lebensversicherungen in Irland und über ihr Netz von elf EWR-Niederlassungen (Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland).

Infolge des Brexits nahm die Zurich Group eine Überprüfung ihrer Struktur in Europa vor. „Diese ergab, dass es so eine Möglichkeit gibt, die rechtliche Struktur und Governance der Zurich Insurance plc enger an Deutschland, ihren größten Markt (nach dem Brexit), heranzuführen.“

Der Umzug des Hauptsitzes hatte keinerlei Auswirkungen auf die Mitarbeiter und Führungskräfte in den Niederlassungen … Zurich Deutschland

Verlegung hat keine Auswirkungen auf das operative Geschäft

„Der Umzug des Hauptsitzes hatte keinerlei Auswirkungen auf die Mitarbeiter und Führungskräfte in den Niederlassungen der Länder, die die operativen Elemente mit Kundenkontakt und Versicherungsgeschäft darstellen“, erklärt ein Sprecher dazu auf Nachfrage.

Auch die Organisation und die Geschäftsaktivitäten der Zurich Gruppe Deutschland blieben unverändert.

Von der Verlegung von Irland nach Deutschland waren laut früheren Medienberichten etwa 110 Mitarbeiter betroffen. Die Zurich nennt keine konkreten Zahlen. „Ein beträchtlicher Teil der Mitarbeiter der früheren Hauptverwaltung in Dublin ist weiterhin bei ZIE Irland beschäftigt und dient dem neuen Frankfurter Headquarter als Kompetenzzentrum“, so der Versicherer auf Nachfrage.

Im „Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen“ (PDF, 4,2 MB, englisch) der spanischen Mapfre-Gruppe liegt die Zurich Insurance Group AG im Nicht-Leben-Segment auf dem dritten Platz (18.9.2023).