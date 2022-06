Zurich Gruppe Deutschland mit neuem leitenden Vertriebsmanager

21.6.2022

Dr. Oliver Schellenberger (39) übernimmt zum 1. Oktober 2022 die Leitung der Vertriebssteuerung der Zurich Gruppe Deutschland. Nach dem Hochschulstudium mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann (Schwerpunkte Finanzen und Wirtschaftsinformatik) promovierte er an der Goethe Universität in Frankfurt/Main mit Schwerpunkt Versicherungsökonomie.

Seine berufliche Karriere startete er 2010 beim Gothaer-Konzern. Bei diesem war er seitdem in unterschiedlichen Vertriebsfunktionen beschäftigt, wie einer Pressemeldung vom Dienstag zu entnehmen ist. Zuletzt war er als Geschäftsführer der Gothaer Beratungs- und Vertriebsservice GmbH tätig, die ebenfalls am Dienstag über die Nachfolge informierte (VersicherungsJournal 21.6.2022).

Oliver Schellenberger (Bild: Zurich)

Die Zurich hebt in der Mitteilung seine breite fachliche Expertise aus dem In- und Ausland sowie seine ausgeübte hohe Verantwortung in der Entwicklung und Umsetzung der strategischen Ausrichtung von Vertrieben und Organisationen hervor.

Schellenberger folgt auf Dr. Claudia Max (35), die Anfang Mai als Nachfolgerin von Dr. Christoph Lüer zur Chief Underwriting Officer (CUO) im Vorstand der Zurich Gruppe Deutschland aufgerückt ist (8.4.2022).