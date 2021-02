Zurich: das Wohlbefinden des Kunden im Blick

26.2.2021

Zum 1. April wird Monika Schulze (58) bei der Zurich Gruppe Deutschland den neugeschaffenen Bereich „Customer and Innovation Management“ übernehmen. Sie verantwortet damit das neue „Customer Office“, das sich auf „die Themen Kundenzufriedenheit, Kundenanalyse, den Kundenerhalt sowie Innovationen fokussieren wird“, so das Unternehmen.

Als eigene strategische Einheit sollen auch die Nachhaltigkeits-Initiativen des Unternehmens in diesen Firmenbereich eingebunden werden. Schulze kehrte erst 2020 zu der deutschen Niederlassung des Schweizer Konzerns zurück und übernahm die Position als „Head of Direct and Partnership-Development“ (VersicherungsJournal 11.10.2019).

Monika Schulze (Bild: Zurich)

Zu den aktuellen Aufgaben der Managerin gehören etwa die Umsetzung der Onlinestrategie für den Vertrieb und die Weiterentwicklung des deutschen Partnergeschäfts. Diese Zuständigkeiten werden in den Verantwortungsbereich von Sebastian Wolf, „Head of Cooperations, Partnerships & Affinity Business“ bei der Zurich, übergehen. Das erklärte der Versicherer auf Nachfrage.