Zurich bietet Vodafone-Kunden Gepäck-Schutz

22.6.2021

Die Zurich Gruppe Deutschland und die Vodafone GmbH bauen ihre Kooperation aus. Kurz vor der Hauptreisezeit stellen die Unternehmen eine Reisegepäck-Kurzzeitabsicherung vor. Vodafone-Mobilfunkkunden können die Police „GepäckSchutz“ 24 Stunden vor dem Start in den Urlaub per Smartphone abschließen, so die Zurich in einer Mitteilung.

Der Vertrag gilt weltweit für maximal 14 Tage, kostet 1,99 Euro und wird über die Vodafone-Rechnung des Kunden abgerechnet. Die Police greift bei Diebstahl, Verlust, Beschädigung von Gepäckstücken und leistet pauschale Entschädigungen. Bei Diebstahl gibt es einmalig 500 Euro; bei Beschädigung 150 Euro. Schadenmeldungen können Verbraucher online abgeben.

Der Gepäck-Schutz steht für den Auftakt einer strategischen Partnerschaft der beiden Unternehmen, weitere Angebote für Vodafone-Kunden sollen folgen. Erst kürzlich hatte die Zurich die Ausschreibung für ein Gruppen-Absicherungspaket gewonnen. Der Versicherer bietet 16.000 Vodafone-Mitarbeitern eine arbeitgeberfinanzierte Todesfall- und Invaliditätsabsicherung ohne Gesundheitsprüfung an (VersicherungsJournal 7.5.2021).

Die Zurich setzt damit ihren Kurs der Partnerschaften mit Firmenkunden fort. So sichert das Unternehmen die Flotte der Autobahn GmbH des Bundes mit 16.500 Fahrzeugen ab (4.2.2021). Darüber hinaus verlängerte der Versicherer seine Partnerschaft mit der Deutschen Bank AG um weitere zehn Jahre und weitete die Kooperation auf die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG aus (Medienspiegel 1.2.2021).