Zehn Mal neue Unternehmensratings

5.2.2018 – Die deutsche Agentur Assekurata bewertete in ihren aktuellen Unternehmensratings die Debeka Allgemeine, die Debeka Kranken und die Alte Oldenburger am besten. Die Allianz Private Kranken, die Alte Leipziger Leben, die Debeka Leben, die Hallesche und die Krankenversicherer Inter, Nürnberger und Süddeutsche Kranken rangieren erneut dahinter mit der zweitbesten Note „sehr gut“. In den Einzelkategorien gab es insgesamt sechs Umstufungen. Die schlechteste Einzelbewertung mit „voll zufriedenstellend“ erhielten die Inter und die Nürnberger im Bereich „Wachstum/ Attraktivität am Markt“.

Sieben Kranken-, zwei Lebens- und einen Sachversicherer hat die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in den letzten zwei Monaten ihrem Unternehmensrating unterzogen. In allen Fällen wurde die im Vorjahr vergebene Gesamtnote bestätigt. Sie setzt sich aus fünf Einzelbereichen zusammen, die unterschiedlich gewichtet werden. Hier gab es sechs Verschiebungen.

Debeka Kranken und Allgemeine bestätigen ihre Bestnote

Die Debeka Allgemeine Versicherung AG erhielt im dritten Jahr in Folge die Bestbewertung in allen Teilkategorien und damit gleichfalls in der Gesamtnote. Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. schnitt beim Kriterium „Sicherheit“, das zu fünf Prozent in die Gesamtbewertung einfließt, eine Stufe schlechter ab als der Sachversicherer.

Der Verein verbesserte sich beim Punkt „Kundenorientierung“ von „sehr gut“ auf „exzellent“. Die aktuelle Kundenbefragung erbrachte ein hervorragendes Ergebnis. Damit belegt die Debeka Kranken Platz zwei unter den zehn benoteten Gesellschaften.

Der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., der im Vorjahr die Bestnote verloren hatte (VersicherungsJournal 27.1.2017), wurde auch jetzt in der Teilkategorie „Erfolg“ zurückgestuft und zwar auf nur noch „gut“. Maßgeblich dafür ist laut Ratingbericht der Einfluss der Zinszusatzreserve. Die Anforderungen an deren Finanzierung stiegen 2016 um 55 Prozent auf eine Milliarde Euro.

Alte Oldenburger bleibt exzellent, Allianz Kranken „sehr gut“

Die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG erreichte als drittes Unternehmen wieder die Gesamtnote „exzellent“ und bestätigte dieses Urteil (VersicherungsJournal 2.12.2016) auch in drei Kategorien. Obwohl der Erfolg der Vertriebsstrategie im Bericht hervorgehoben wird, blieb es beim „gut“ für die Wachstumsaussichten.

In dieser Kategorie wurde die Allianz Private Krankenversicherungs-AG ebenso bewertet und verbesserte sich damit hier um eine Stufe. Zurückzuführen ist dies auf ein verbessertes Bruttoneugeschäft. Alle anderen Teilnoten und das Gesamturteil „sehr gut“ blieben unverändert.

Süddeutsche, Inter und Nürnberger Kranken erhalten unverändert „sehr gut“

Bei der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. mit der Gesamtnote „sehr gut“ wurde das Urteil hinsichtlich der Beitragsstabilität um eine Stufe auf die Bestnote angehoben. Auch die Wachstumsaussichten verbesserten sich insbesondere dank eines neu eingeführten Tarifwerks.

Mit „weitgehend gut“ liegt die Süddeutsche nun hier eine Stufe besser als die Inter Krankenversicherung AG. Beim Kriterium „Erfolg“ ist es umgekehrt, da die Inter von markt-überdurchschnittlichen Kapitalanlage-Ergebnissen profitiert und auf „exzellent“ hochgestuft wurde. Nach Gewichtung der Kriterien und Addition ergibt sich gleichfalls das Gesamturteil „sehr gut“.

Diese Gesamtnote erhielt auch wieder die Nürnberger Krankenversicherung AG. Bei ihr wurden alle Teilbewertungen der Vorjahresanalyse bestätigt. Mit „voll zufriedenstellend“ bei „Wachstum/ Attraktivität am Markt“ teilt sie sich mit der Inter die „rote Laterne“ für die schlechteste Einzelbewertung bei allen aktuellen Ratings.

Alte Leipziger und Hallesche weiterhin „sehr gut“

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Hallesche Krankenversicherung a.G. kamen jeweils erneut auf die Gesamtnote „sehr gut“. Das Vorjahresurteil wurde in allen Teilkategorien bestätigt. Beide Unternehmen erreichten unter anderem wieder die Bestnote beim Aspekt „Sicherheit“.

Der Lebensversicherer „baut seit Jahren sein Eigenkapital beständig aus und verfügte Ende 2016 mit 4,2 Prozent über eine doppelt so hohe Eigenkapitalquote wie die Branche“, wird dazu ausgeführt. Die Kapitalanforderungen nach Solvency II übererfüllt das Unternehmen mit 289 Prozent und nimmt keine Übergangsmaßnahmen, die durch zeitliche Streckung die Umstellung auf die Regelungen erleichtern können (VersicherungsJournal 29.6.2017), in Anspruch.

Die drei Höchst-Teilbewertungen der Halleschen begründet Assekurata unter anderem mit regelmäßigen Eigenkapitalzuführungen sowie besonders stabilen und hohen Erträgen aus dem Versicherungsgeschäft. Davon profitierten die Kunden in überdurchschnittlichem Maß in Form von Beitrags-Rückerstattungen und der Abmilderung von Beitragserhöhungen.