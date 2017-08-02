Zahnzusatzversicherung: Ein Anbieter weniger

24.11.2025 – Die Assekuranz aus München will in dem boomenden Geschäftsfeld nicht nur mit den eigenen Tarifen wachsen. Dazu beabsichtigt sie den Erwerb des Vertragsbestands und einer Serviceeinheit des Nischenanbieters aus Mannheim zu einem nicht genannten Kaufpreis. Dem Deal müssen zuvor aber noch sowohl die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als auch das Bundeskartellamt zustimmen.

Die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG setzt auf anorganisches Wachstum mit Zahnzusatzpolicen. Die Tochtergesellschaft der Versicherungsgruppe die Bayerische für das Kompositgeschäft will dazu den entsprechenden Vertragsbestand der Astra Versicherung AG kaufen.

Die Übernahmen der Policen sowie der dafür zuständigen Servicegesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der zuständigen Regulierungsbehörden. Diese Transaktion muss von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und vom Bundeskartellamt freigegeben werden. Bis dahin verwaltet die Astra den Bestand weiter und informiert die Kunden erst nach Abschluss des Verfahrens.

Astra fokussiert sich nach Unternehmensangaben zukünftig auf die ursprüngliche Rolle als reiner Sachversicherer. Zum restlichen Produktportfolio zählen neben Auslandskrankenpolicen vor allem Instrumenten- und Elektronikversicherungen für die Zielgruppe der Eltern von Kindern im Schulalter.

Von links: Philipp Langendörfer und Martin Gräfer (Bild: die Bayerische)

Astra-Servicegesellschaft als Teil der Bestandsübernahme

Bislang beschäftigt das Unternehmen auch ein Serviceteam für die Leistungsbearbeitung der Zahnzusatzpolicen. Die Mitarbeitenden dieser GmbH sollen nach Abschluss der Transaktion vollständig übernommen werden und am Standort Mannheim verbleiben.

Das IT-System der Bayerischen Allgemeinen ist nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Martin Gräfer darauf ausgelegt, wachsende Vertragsbestände aufzunehmen. Für die Kunden bedeutet das, dass sie stabile Prozesse und kurze Reaktionszeiten im Service erwarten dürften.

Laut dem Astra-Vorstandsvorsitzenden Philipp Langendörfer arbeitet das Unternehmen in der Zahnzusatzversicherung profitabel. Zum Kaufpreis haben die beiden Vertragspartner Stillschweigen vereinbart, teilt eine Sprecherin auf Anfrage des VersicherungsJournals mit.

Die Bayerische bietet zukünftig nur eigene Versicherung an

Das Geschäftsfeld Zahnzusatz ist für die Bayerische Allgemeine nicht neu. Ihr Tarif „ZAHN Prestige“ zählt laut Stiftung Warentest aktuell zu den besten Angeboten am Markt (VersicherungsJournal 19.6.2025). Als weiteres von nur 13 Top-Produkten benennt sie „Zahn Sieger“ der Astra.

Nach Angaben der Verbraucherschützer wurden für den Test nur diejenigen Angebote aller Versicherungsunternehmen hierzulande kritisch unter die Lupe genommen, die jedem gesetzlich Versicherten offenstehen. Stichtag der Untersuchung war der 1. März dieses Jahres.

Die zwei sehr gut benoteten Tarife werden nicht zusammengelegt, erklärt die Bayerische auf Anfrage. Sobald die Bestandsübernahme genehmigt ist, wird der Astra-Tarif nicht mehr angeboten. Dann ist nur noch der Tarif der Bayerischen verkaufsoffen, dessen Überarbeitung aktuell nicht angedacht sei.