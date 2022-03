Xempus sammelt 63 Millionen Euro ein

10.3.2022

Die Xempus AG (vorher XbAV) hat ihre bisher größte Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das Unternehmen sammelte 70 Millionen US-Dollar (etwa 63,4 Millionen Euro) ein und erhöhte damit die Gesamtfinanzierung auf 125 Millionen US-Dollar (113 Millionen Euro). Ankerinvestor ist die Tochter der Investmentbank Goldman Sachs, Goldman Sachs Asset Management.

Der auf die Beratung und Abwicklung von Verträgen für die betriebliche Altersversorgung (bAV) und Berufsunfähigkeit spezialisierte Plattformbetreiber will das frische Kapital vor allem in die technische Weiterentwicklung investieren. „Unser Ziel ist es, die gesamte betriebliche Vorsorge zu digitalisieren“, so Malte Dummel, COO und CFO von Xempus, auf Nachfrage.

Malte Dumme (Bild: Xempus)

So will das Insurtech als nächstes neue Produktkategorien wie die betriebliche Krankenversicherung (bKV) auf seiner Plattform integrieren (VersicherungsJournal 8.4.2021) und für die Software-Weiterentwicklung neue Mitarbeiter einstellen.

Nach Angaben von Dummel arbeitet das Unternehmen aktuell mit 18.000 Vermittlern, die auf KMU spezialisiert sind (26.8.2021) und rund 60.000 Arbeitgeber betreuen, zusammen. Die Kapitalerhöhung soll auch die geplante Expansion in europäische Nachbarländer ermöglichen.