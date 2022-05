Xempus holt neue Produktchefin in den Vorstand

2.5.2022

Die Xempus AG verstärkt ihr Führungsteam: Louise Buson (43) übernimmt ab sofort als Chief Product Officer den neu geschaffenen Vorstandsbereich für die Zukunfts- und Wachstumspläne des Unternehmens.

WERBUNG

Laut einer Firmenmitteilung gilt die Managerin als „Expertin für nutzerzentrierte Produkte und technologische Entwicklungen mit 23 Jahren Erfahrung in der Digitalindustrie“. Dabei war sie in leitenden Positionen für Unternehmen im Verlagswesen, in der Spieleindustrie, im E-Commerce und Personalwesen tätig.

Bei Xempus soll die Vorständin die Skalierung und Expansion der bestehenden Produkte und Services, im deutschen Markt als auch auf internationaler Ebene, vorantreiben. Neben der Weiterentwicklung der Plattform steht auch die Einführung der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) auf Busons To-Do-Liste.

Louise Buson (Bild: Xempus)

Das Insurtech hatte den Einstieg in dieses Geschäftsfeld für seine Plattform bereits angekündigt (VersicherungsJournal 8.4.2021). Für den Ausbau des Portals und die Expansion in europäische Nachbarländer sammelte Xempus im März 70 Millionen US-Dollar (etwa 63,4 Millionen Euro) ein und erhöhte damit die Gesamtfinanzierung auf 125 Millionen US-Dollar (113 Millionen Euro) (10.3.2022).