WWK öffnet Ausschließlichkeitsvertrieb für Drittanbieter

27.2.2026

Die WWK Versicherungen erweitern ihr Vertriebsmodell: Ab Anfang April 2026 soll es dem Ausschließlichkeitsvertrieb möglich sein, auch Verträge von Drittanbietern zu vermitteln und zu betreuen. Das teilt der Versicherer der Presse mit. Das Unternehmen erwartet sich davon neue Geschäftschancen und eine stärkere Kundenbindung.

Zu diesem Zweck wurde die 2:2 Assekuranzservice GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Firmengruppe, in den rechtlichen Status des Mehrfachagenten überführt, wie der Versicherer weiter berichtet.

„Die WWK-Versicherungsgruppe ist breit aufgestellt, aber kein Vollsortiment-Anbieter. Die Öffnung gegenüber Drittanbietern ist für all die Produktgruppen relevant, die nicht von der WWK-Versicherungsgruppe angeboten werden“, schreibt der Versicherer auf Nachfrage.

Die Drittanbieter sind Produktpartner der 2:2 Assekuranzservice. Auf die Frage nach der konkreten Vergütungsstruktur zwischen produktgebendem Versicherer, dem Mehrfachagenten und dem jeweiligen Vertreter teilte die WWK lediglich mit, diese richte sich nach den „jeweiligen Vereinbarungen“. Die Auswahl des Anbieters erfolgt nach Unternehmensangaben durch 2:2 Assekuranzservice.

Die WWK führt mit „APZ-Agentur“ zusätzlich eine neue Vertriebssoftware ein, über die Vertriebspartner Kundendaten, Vertragsstände sowie Hinweise auf noch fehlende Absicherungen in einer zentralen Kundenübersicht einsehen können. Das System soll die strukturierte Identifikation von Cross- und Upselling-Ansätzen im Bestand unterstützen.