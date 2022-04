WWK: neuer Vertriebsdirektor für Großvertriebe

28.4.2022

Seit dem 1. April leiten Maximilian Backhaus und Detlef Voshage die VD Sonderdirektion der WWK Versicherungen gemeinsam. Bis Jahresende berichten beide Manager an Thomas Heß, Organisationsdirektor und Bereichsleiter Marketing. Am 1. Januar wird Backhaus dann die alleinige Verantwortung übernehmen, Voshage wird sich in den Ruhestand verabschieden.

Die VD Sonderdirektion des Versicherers ist verantwortlich für die Geschäftsbeziehungen zu zentral angebundenen Großvertrieben, den sogenannten Key-Accounts.

Maximilian Backhaus (Bild: WWK)

Zum Bereich von Backhaus zählt in seiner neuen Position auch die Leitung der deutschlandweit tätigen Consultant-Teams der VD Sonderdirektion. Die Berater betreuen die angebundenen Großvertriebe vor Ort in Schulungen und Veranstaltungen zu den Themen Fondspolicen und betriebliche Altersversorgung (bAV).

Backhaus startete seine berufliche Laufbahn vor zehn Jahren im Partnervertrieb der WWK. Nach seiner Beförderung zum Senior-Consultant leitete er zuletzt die Vertriebsdirektion Niedersachsen.