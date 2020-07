WWK: Neuer Chef für Partnervertrieb in Nordrhein-Westfalen

8.7.2020

Seit dem 1. Juli leitet Matthias Gruhn (52) die Vertriebsdirektion Nordrhein-Westfalen des Partnervertriebs der WWK Versicherungen. Er verantwortet damit den Ausbau und die Pflege der vertrieblichen Geschäftsbeziehungen der Gesellschaft vor Ort, wie das Unternehmen mitteilte.

In seiner neuen Position berichtet der Manager direkt an Mark Mauermann, den Organisationsdirektor für die Vertriebsdirektionen der WWK in Deutschland. Der Manager kommt von der Nürnberger Lebensversicherung AG. Dort war er als Vertriebsdirektor tätig.

Matthias Gruhn (Bild: Robert Holinski)

Im Januar hatte der Versicherer eine Sonderdirektion für den Partnervertrieb unter Leitung von Thomas Heß eingeführt (VersicherungsJournal 22.10.2019). Mark Mauermann übernahm zum Jahresanfang die Leitung der Vertriebsdirektionen Deutschland des Partnervertriebs der WWK. Er verantwortete auch die Vertriebsdirektion Nordrhein-Westfalen, die er jetzt an Gruhn abgibt.