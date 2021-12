Württembergische holt neuen Vorstand für Kfz-Geschäft

8.12.2021

Zum 1. Januar führt die Württembergische Versicherung AG ein neues Vorstandsressort ein. Hier sollen Privatkunden- und Kfz-Geschäft sowie Kundenservices zusammengeführt werden. Dr. Per-Johan Horgby (54) wird den neuen Bereich im Führungsgremium des Sachversicherers verantworten.

Jens Lison (56) bleibt zuständiger Vorstand für das Firmenkundengeschäft und die Schadensparte, wie der Sachversicherer der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) am Mittwoch mitteilte. Der Manager ist seit 2018 an Bord (VersicherungsJournal 2.10.2018). Die neue Organisation der Chefetage sei „ein fortgesetztes und nachhaltiges Wachstum“, heißt es in der Meldung.

Per-Johan Horgby (Bild: Nancy Heusel)

Neuzugang Horgby kommt von der VHV Allgemeine Versicherung AG, bei der er im Vorstand lange das Autoversicherungs-Geschäft betreut hat (16.1.2013). Im Frühjahr kündigte er seinen Abgang an und war für die Hannoveraner nur noch beratend tätig (1.6.2021).