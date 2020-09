Württembergische bekommt Vorstandschefin und -chef

22.9.2020

Überraschender Wechsel im Führungsgremium der Württembergischen Versicherungen: Vorstandschef Thomas Bischof (45) wird das Unternehmen „aus familiären Gründen“ verlassen, teilte die Gruppe am Dienstag mit. Der Manager hatte erst 2018 auf dem Chefsessel in Stuttgart Platz genommen (VersicherungsJournal 12.6.2018). Er geht zurück ins Rheinland und tritt als Vorstandsvorsitzender bei der Gothaer Allgemeine Versicherung AG an (22.9.2020).

Zum 1. Januar 2021 übernimmt Zeliha Hanning (41) von Bischof den Vorstandsvorsitz der Württembergische Versicherung AG. Sie startete im Jahr 2000 ihre Karriere in dem Unternehmen. Seit Ende 2019 verantwortet die Managerin als Generalbevollmächtigte die Bereiche „Privatkunden Komposit“ sowie „Kunden- und Vermittlerservice“.

Neben dem Vorstandsvorsitz wird sie auch das Vertriebsressort leiten. Hanning ist neben Nina Klingspoor bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AG eine der wenigen Frauen, die den Sprung auf einen Chefsessel in der deutschen Versicherungsbranche schaffte.

Zeliha Hanning und Jacques Wasserfall (Bild: W&W/Tom Ziora)

Jacques Wasserfall (45) wird parallel dazu zum Jahresanfang zum Vorstandschef der Württembergische Lebensversicherung AG und der Württembergische Krankenversicherung AG berufen. Er kam im Sommer von der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG nach Stuttgart und hatte die Verantwortung für das Leben-Ressort übernommen (29.4.2020).