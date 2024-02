WTW wirbt Stefan Sowietzki von der Axa ab

16.2.2024

Stefan Sowietzki (55) steigt am 1. April in die Geschäftsführung der Willis Towers Watson Versicherungsmakler GmbH ein. Er wird bei dem Makler- und Risikoberatungs-Unternehmen als „Head of Client Management & Sales DACH“ die Beratung und Betreuung von Mittelstands- und Großkunden übernehmen.

Der Manager kommt von der Axa XL, Abteilung der Axa SA. Zuvor hatte er in dem Konzern verschiedene andere Posten. Davor war er unter anderem Leiter des Kundenmanagements der Marsh GmbH (VersicherungsJournal 18.4.2017).

Stefan Sowietzki (Bild: WTW)

Mit dem Einstieg von Sowietzki legt WTW die seit dem letzten Jahr vakante Position des Client-Managements und den bislang von Welf Hermann geleiteten Vertrieb zusammen. Hermann „scheidet zum Jahresende aus dem Unternehmen aus, um sich einer neuen Herausforderung am Markt zu stellen“, teilt der Makler mit.

Mit der Doppelfunktion für Sowietzki stelle man sich noch schlagkräftiger auf und begleite aus einer Hand Neu- und Bestandskunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um deren wachsendem Beratungsbedarf gerecht zu werden, sagt Reiner Schwinger, Head of WTW Central Europe.