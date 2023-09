WTW Versicherungsmakler verliert Geschäftsführerin

28.9.2023

Die Willis Towers Watson Versicherungsmakler GmbH muss ihre Geschäftsführerin Monika Behrens ziehen lassen. Sie wechselt im kommenden Jahr zur Aon plc., wie der Versicherungsmonitor zuerst berichtete. Beide Unternehmen bestätigten auf Nachfrage die Personalie.

Behrens führte den Versicherungsmakler von WTW seit 2021 (VersicherungsJournal 8.8.2021). Sie teilte sich die Verantwortung seit dem Vorjahr mit Thomas Olaynig (21.7.2022), der von der Marsh GmbH zu WTW kam (8.4.2022).

Der genaue Eintrittstermin der Managerin bei Aon scheint noch nicht festzustehen. „Monika Behrens wird (voraussichtlich) im ersten Quartal 2024 das Management-Team von Aon Commercial Risk Solutions in Deutschland verstärken“, erklärt der Makler dazu.

Monika Behrens (Bild: WTW)

WTW bedauert den Abgang seiner Führungskraft und gibt eine Übergangslösung für die Nachfolge bekannt. „Interimsweise übernehmen ihre Aufgaben Nikolaus Schmidt-Narischkin, Chief Commercial Officer bei WTW, und Welf Hermann, Co-Geschäftsführer und Head of Sales and Affinity DACH bei der WTW Versicherungsmakler“, so das Unternehmen.