WTW Versicherungsmakler bekommt neue Chefin

18.8.2021

Monika Behrens (51) übernimmt am 1. September die Geschäftsführung der Willis Towers Watson Versicherungsmakler GmbH. Sie tritt in dieser Position die Nachfolge von Frank Hering an, der nach über zehn Jahren (VersicherungsJournal 25.3.2010) den Großmakler verlässt.

Die Managerin, die seit 2012 für die Willis Towers Watson GmbH (WTW) arbeitet, war seit dem Vorjahr Client-Relationship-Director. Zuvor verantwortete sie bei Willis den Geschäftsbereich „Global Services und Solutions“.

In ihrem neuen Job soll die Diplom-Betriebswirtin vor allem die Kundenbetreuer des Unternehmens führen. Zudem soll sie die Digitalisierungs-Strategie für die Kunden im Zweig „Corporate Risk & Broking“ voranbringen, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Monika Behrens (Bild: WTW)

„Wir freuen uns, dass wir die Stelle aus unserem starken Team heraus besetzen und mit Monika Behrens eine Kollegin mit langjähriger Erfahrung und starkem Kundenfokus als Geschäftsführerin gewinnen konnten“, lässt sich Dr. Reiner Schwinger, Nordeuropachef und Verantwortlicher für Deutschland und Österreich bei WTW, zu der Personalentscheidung zitieren.