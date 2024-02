WTW muss Maklerchefin ziehen lassen

22.2.2024

Mit einer Reorganisation der internen Strukturen reagiert die Willis Towers Watson GmbH (WTW) auf diverse Abgänge in der Führungsmannschaft. So verlässt Olga Losing-Malota, Leiterin des Maklergeschäfts für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH), das Unternehmen zum 30. September, wie der Versicherungsmakler in einer Presseaussendung bekannt gab.

Zum 1. März wird Safak Okur (43) die Verantwortung für das Maklergeschäft in der DACH-Region übernehmen. Okur arbeitet seit über 17 Jahren für WTW, aktuell ist er in der Position als „Head of Strategy & Innovation DACH“ bei dem Unternehmen beschäftigt.

Safak Okur (Bild: Sebastien Engels)

Stefan Sowietzki (55) steigt zum 1. April in die Geschäftsführung der Willis Towers Watson Versicherungsmakler GmbH ein. Er wird als „Head of Client Management & Sales DACH“ die Beratung und Betreuung von Mittelstands- und Großkunden übernehmen (VersicherungsJournal 16.2.2024).

WTW musste in kurzer Zeit diverse Abgänge verkraften: Monika Behrens, zuvor Geschäftsführerin bei dem Vermittler (28.9.2023), wechselt zur Aon plc. (6.2.2024). Thomas Olaynig geht im Sommer zur Ecclesia-Gruppe (9.1.2024). Er steuerte den Bereich „Corporate Risk & Broking“ für Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen sowie das Versicherungsmakler-Geschäft in Deutschland (8.4.2022).