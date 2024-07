„Wo soll´s denn hingehen?“ Günther Jauch wirbt für die Allianz

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der Versicherer geht einen weiteren Schritt auf dem Weg der strategischen Neuausrichtung und der Fokussierung auf die eigenen Kernkompetenzen, wie am Montag bekannt wurde. (Bild: Nürnberger) mehr ...

1.2.2024 –

Der 31-jährige Finanzmathematiker wechselt von der Isar an die Spree. Was er im politischen Berlin im Auftrag der Assekuranz bewirken will. (Bild: GDV) mehr ...