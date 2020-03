Wieder ein Versicherer weniger

17.3.2020

Die Hamburger Internationale Rückversicherung AG (HIR) hat Ende 2019 die Erlaubnis zum Betrieb des Rückversicherungs-Geschäfts zurückgegeben. Der zuletzt noch vorhandene Nicht-Leben-Bestand sei auf die London & Leith Insurance PCC SE in Malta übertragen worden.

Die 1965 gegründete HIR habe im Jahr 1990 die Zeichnung des aktiven Rückversicherungs-Geschäfts eingestellt und seitdem den Bestand kontinuierlich reduziert. Das hat die Compre-Group mitgeteilt. Sie ist auf den Run-off von (Rück-)Versicherungen spezialisiert und die Muttergesellschaft beider an der Bestandsübertragung beteiligten Versicherer.

Das Aus für die HIR begründete Konzernchef Will Bridger so: „Wir haben diese Entscheidung getroffen, um die Kapitaleffizienz der Compre-Gruppe zu verbessern und gleichzeitig Komplexität zu reduzieren.“ Dennoch bleibe Deutschland für das Unternehmen weiterhin der wichtigste Markt in Kontinental-Europa.

Will Bridger (Bild: Compre)

Hier sei weiteres Wachstum geplant. Die zur Gruppe gehörende deutsche Niederlassung der finnischen Bothnia International Insurance stehe weiterhin für die Aufnahme von Nicht-Leben Erst- und Rückversicherungs-Beständen in Abwicklung zur Verfügung.