Wieder ein Lebensversicherer weniger

2.9.2020

Die Stuttgarter Versicherungen verschlanken ihre Struktur: Sie haben ihre Tochter Plus Lebensversicherungs AG auf die Konzerngesellschaft Direkte Leben Versicherung AG verschmolzen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte im August 2020, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Direkte Leben habe sich als Spezialist in der Sterbegeldversicherung etabliert, so die Stuttgarter in ihrer Meldung. Ab Januar will das Unternehmen sein Angebot um ein Produkt im Bereich „Neue Klassik“ erweitern. Weitere Details nannte der Versicherer noch nicht.

Die Produkte werden nach eigenen Angaben über Kooperationspartner und unabhängige Vermittler vertrieben. „Hierdurch erwartet die Gesellschaft in den nächsten Jahren ein deutliches Wachstum im Neugeschäft“, heißt es weiter.

Die Plus Leben hatte im Jahr 2000 etwa 23 Millionen Euro Beiträge eingenommen. Im Jahr 2015 waren es noch 21 Millionen Euro und bis 2019 schrumpfte die Gesellschaft auf 15 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss betrug zuletzt 1,1 Millionen Euro. Bei der Direkten Leben gingen die Beiträge von 37,7 Millionen Euro in 2015 auf 26,9 Millionen Euro in 2019 zurück. Der Jahrüberschuss betrug im Vorjahr 1,8 Millionen Euro.