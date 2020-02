Wieder ein Lebensversicherer weniger

26.2.2020 – Die in Liechtenstein ansässige und in Deutschland sowie Italien tätige Sikura Leben muss auf Anweisung der Versicherungsaufsicht ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Der Vertragsbestand wurde auf die Quantum Leben übertragen.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein hat nach eigenen Angaben vom Dienstag mit sofortiger Wirkung der Sikura Leben AG die Bewilligung entzogen.

Dies sei „zum Schutz der Versicherten und der Reputation des Finanzmarktes“ notwendig. Das direkte und indirekte Aktionariat der Gesellschaft erfülle die aufsichtsrechtlichen Anforderungen nicht mehr und biete keine Gewähr für eine solide und umsichtige Führung des Unternehmens, begründete die FMA ihre Entscheidung.

Vertragsbestand auf Quantum Leben übertragen

Der gesamte Versicherungsbestand sowie die dafür vorgesehenen Mittel seien auf die Quantum Leben AG übertragen worden.

Die werde die Versicherungsverträge unverändert fortführen und dabei die Versicherteninteressen wahren und die ordnungsgemäße Verwaltung der Versicherungsverträge sicherstellen. „Für den Versicherungsnehmer ändert sich einzig der Vertragspartner“, versichert die Behörde.

Warum die Versicherungsaufsicht der Quantum die Bestände anvertraut hat, hat sie nicht mitgeteilt. Vor einigen Jahren war der Versicherer selbst noch ein Sanierungsfall. Erst nach dem Aufstocken der Eigenmittel durfte er wieder Neugeschäft zeichnen (VersicherungsJournal 10.9.2010).

Sikura war bereits 2014 in Not

Die 2012 gegründete Sikura Leben (bis 2016 Dravya Life AG) (30.3.2016) hat zuletzt fondsgebundene Lebensversicherungen in Italien und Deutschland angeboten. Nach eigenen Angaben war die Gesellschaft 2014 überschuldet, konnte nach einem Eigentümerwechsel aber in 2015 erstmals einen Gewinn erwirtschaften.

Laut dem letzten auf der Website des Unternehmens veröffentlichten SFCR-Bericht für 2017 (PDF – 1,6 MB) wurden in 2016 und 2017 „noch Anlaufverluste“ in Höhe von 1,5 beziehungsweise 3,3 Millionen Euro erwirtschaftet. Die SCR-Quoten ohne Übergangsmaßnahmen betrugen in den beiden Jahren noch 197 und 151 Prozent.

Von den 4,3 Millionen Euro Brutto-Beitragseinnahmen in 2017 entfielen 2,4 Millionen Euro auf das Deutschland-Geschäft.