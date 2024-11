WGV stellt Nachfolger von Frank Welfes vor

4.11.2024

Jürgen Schöch (54) wird zum 1. Januar 2025 neues Vorstandsmitglied der Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. (WGV), der WGV-Versicherung AG und der WGV-Lebensversicherung AG. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wird er die Bereiche Vertrieb, Kundenservice, Vertragsabteilungen und Produktmanagement im Privatkundensegment verantworten.

Darüber hinaus wird der Manager auch für die Softwareentwicklung, die Digitalisierung, das Finanz- und Rechnungswesen sowie für Controlling und Nachhaltigkeit verantwortlich sein. Für die vorgenannten Bereiche war bis zu seinem Wechsel Anfang September zum die Haftpflichtkasse VVaG Frank Welfes verantwortlich (VersicherungsJournal 22.8.2024).

Jürgen Schöch (Bild: WGV)

Schöch steht seit zwei Jahrzehnten in Diensten der WGV-Gruppe. 2005 wurde er zum Leiter des Rechnungswesens befördert. Zwei Jahre später erhielt er Prokura, wiederum zwei Jahre darauf stieg er zum Abteilungsdirektor auf. 2018 wurde er Generalbevollmächtigter und Direktor für Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Nachhaltigkeit. Er habe die strategische Weiterentwicklung der WGV in diesen Bereichen entscheidend mitgeprägt, wird in der Meldung hervorgehoben.