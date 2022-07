Wertgarantie verkauft Tierversicherer Agila

4.7.2022

Die Wertgarantie SE verkauft 100 Prozent ihrer Anteile an der Agila Haustierversicherung AG an den Vermögensverwalter JAB Holding Company Sarl. Im Gegenzug wird sich der Versicherer an der Haustier-Versicherungsplattform des Erwerbers, der Pinnacle-Pet-Group (PPG), beteiligen.

Der Abschluss dieser Vereinbarung wird im vierten Quartal erwartet. Finanzielle Details der Transaktion nennen die Geschäftspartner nicht. Die 81 Mitarbeiter der Agila sollen übernommen werden. Patrick Döring, Vorstandschef der Wertgarantie und bisher auch der Agila, wird seinen Chefposten bei dem Tierversicherer niederlegen und in den Aufsichtsrat von PPG einziehen.

Patrick Döring (Bild: Daniel Möller)

Die Partnerschaft soll unter anderem die Expansion der Agila in weitere europäische Länder vorantreiben. Bisher ist der Versicherer für Hunde und Katzen in Deutschland und Österreich aktiv. Nach eigenen Angaben betreuen die Hannoveraner 400.000 Kunden. Sie beziffern ihr Beitragsvolumen auf über 100 Millionen Euro.

„Mit der finanziellen Stärke und Unterstützung von JAB ist PPG unser idealer langfristiger Partner, um das Wachstum unseres Unternehmens zu beschleunigen. Wir freuen uns sehr, Teil der Erfolgsgeschichte von PPG zu werden, während das Unternehmen den nächsten Entwicklungsschritt tätigt und seine Vision verwirklicht, führender Tierversicherer in Europa zu werden“, lässt sich Döring zu der Partnerschaft zitieren.