Werden Helvetia und Bâloise fusionieren?

14.4.2023

In den Schweizer Medien kursieren Gerüchte über einen Zusammenschluss der Helvetia Holding AG und der Bâloise Holding AG. Die auf den Schweizer Aktienmarkt spezialisierte Website Marktpuls.ch berichtete zuerst über die Spekulationen. Beide Unternehmen äußerten sich bisher nicht zu den Medienbeiträgen und offenen Fragen.

Laut dem Portal 20minuten.ch könnten ein Grund für die Verschmelzung der beiden Versicherer „massive Kosteneinsparungen“ auf beiden Seiten sein. Die Expansionspläne könne man dann gemeinsam weiterverfolgen.

Zur Einordnung: Die Helvetia hat ihren Hauptsitz in St. Gallen und beschäftigt knapp 12.700 Mitarbeiter. Die Bâloise ist mit Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg vertreten. Rund 8.000 Beschäftigte arbeiten für das Unternehmen. Nach der Fusion könnte das Unternehmen laut den Gerüchten seine Zelte in Basel aufschlagen.

Zum Vergleich: Der größte Schweizer Versicherungskonzern, die Zurich Insurance Group, zählt weltweit knapp 60.000 Angestellte, der Lebensversicherer Swiss Life AG über 10.000.