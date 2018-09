Welche Versicherer sich finanzstark zeigen

24.9.2018 – Die Alte Leipziger bestätigte in einem dritten Rating ihre Vorjahresbeurteilung. Drei Gesellschaften der Nürnberger erhielten von Fitch unverändert die Note „A+“. Die beiden Kerngesellschaften des Provinzial-Nordwest-Konzerns beurteilte Fitch bereits zum siebten Mal in Folge mit der Note „AA-“. Die Lufthansatochter Delvag benotete AM Best erneut mit „A“. Für Fitch bleiben die niedrigen Anlagerenditen als die größte Herausforderung für die deutsche Lebensversicherungs-Branche. Der Ratingausblick ist jedoch stabil.

Bei den zehn in den letzten drei Monaten aktualisierten Ratings sind sich die Agenturen wieder einig. Es gibt keinen Anlass für Umstufungen. Der Ausblick ist sowohl bei Nicht-Lebensversicherern als auch bei Lebensversicherern stabil.

Alte Leipziger wird auch von S&P eine starke Finanzkraft attestiert

Nach der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH Anfang des Jahres und Fitch Ratings Mitte des Jahres hat nun auch Standard & Poor´s Global Ratings (S&P) das Vorjahresurteil für die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. bestätigt (VersicherungsJournal 4.7.2018 und 7.2.2018).

Es blieb bei der Note „A“ mit stabilem Ausblick. Wie bereits ihre Kollegen hoben die S&P-Analysten die starke Kapitalisierung des Unternehmens hervor. Das Eigenkapital werde kontinuierlich gestärkt.

Begründet wird das Urteil außerdem weiterhin mit der positiven Geschäftsentwicklung, dem umfassenden Produktportfolio mit den Schwerpunkten betriebliche Altersvorsorge und Berufsunfähigkeits-Versicherung sowie dem sehr guten Ruf im deutschen Maklermarkt (VersicherungsJournal 13.6.2017).

Nürnberger erhält unverändert „A+“ von Fitch

Drei Gesellschaften der Nürnberger Versicherungsgruppe – Nürnberger Lebensversicherung AG, Allgemeine und Kranken – erhielten von Fitch wie im Vorjahr die Note „A+“ mit stabilem Ausblick (VersicherungsJournal 24.10.2017).

Begründet wird dies erneut mit der sehr starken Kapitalausstattung und den gut diversifizierten Erträgen. Die führende Marktstellung der Nürnberger in der fondsgebundenen Lebens- und der Berufsunfähigkeits-Versicherung führe im Marktvergleich zu einer besseren Widerstandsfähigkeit gegen ein lang anhaltendes Niedrigzinsumfeld.

Insgesamt bewertet Fitch die Financial Performance der Gruppe als stark. Der Jahresüberschuss stieg 2017 von 59 auf 100 Millionen Euro, die Eigenkapitalrendite von 8,3 auf 13 Prozent. Für das laufende Jahr wird allerdings erwartet, dass wieder zum 2016-er Niveau zurückgekehrt wird.

Provinzial Nordwest bestätigt „AA-“ der Vorjahre

Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG und Westfälische Provinzial Versicherung AG , die Kerngesellschaften des Provinzial-Nordwest-Konzerns, beurteilte Fitch bereits zum siebten Mal in Folge mit der Note „AA-“ und stabilem Ausblick. Neben der Kapitalausstattung werden gleichfalls das Geschäftsprofil und die versicherungstechnische Ertragslage in Schaden/Unfall als „stark“ bezeichnet.

Im Falle der Umsetzung des Anfang September veröffentlichten Fusionsvorschlags der beiden Häuser erwartet Fitch keine Veränderung des Ratings. Die neue Aktiengesellschaft bleibt in die Sparkassen-Finanzgruppe eingebunden. Bei einer Verschmelzung entstünde der größte öffentliche Komposit- und Lebensversicherer mit einem Beitragsvolumen von fast sechs Milliarden Euro (VersicherungsJournal 5.9.2018).

Delvag erreicht erneut „A“ bei AM Best

Die Delvag Versicherungs-AG, eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa AG, beauftragte A.M. Best Europe mit einem Folgerating. Vergeben wurde wie im Vorjahr die Note „A“ mit stabilem Ausblick. Begründet wird dies insbesondere mit der Bilanzstärke, der risikoadäquaten Kapitalisierung und den soliden operativen Ergebnissen.

Assekurata bestätigte Ende August die Bonitätsratings des Kieler Rückversicherungs-Vereins a.G. („A“) und der Mylife Lebensversicherung AG („A-“).

Mit der Note „A“ eingruppiert wurde die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG, die sich erstmals einem Assekurata-Rating unterzog (VersicherungsJournal 3.9.2018).

Fitch mit stabilem Ratingausblick für deutsche Lebensversicherer

In ihrem „German Life Insurance – Mid-Year Update” sieht Fitch die niedrigen Anlagerenditen als die größte Herausforderung für die deutsche Lebensversicherungs-Branche an. Der Ratingausblick ist jedoch stabil. Die Agentur begründet dies mit Blick auf die von ihr bewerteten Versicherer.

Sie hätten starke Kapitalpositionen und unterschiedlichen Geschäftsmixe, einschließlich signifikanter Erträge aus nicht zinssensitiven Quellen, die den Druck auffangen können. Generell hätten sich die Solvency-II-Ergebnisse der deutschen Lebensversicherer im vergangenen Jahr verbessert (VersicherungsJournal 12.9.2018, 12.6.2018, 9.5.2018).