Welche Versicherer sich finanzstark zeigen

4.7.2018 – Die Alte Leipziger wird von Fitch unverändert mit der Note „A+“ eingestuft. Auf derselben Stufe rangiert auch weiterhin die LV 1871. Die Gothaer Allgemeine und Gothaer Leben schnitten bei Fitch mit „A“ eine Note schlechter ab. Dies gilt ebenso für den Volkswohl Bund Leben. Der Industrieversicherer FM Global erhielt von zwei Agenturen dieselbe Bewertung wie im Vorjahr.

Aus Sicht der drei großen internationalen Ratingagenturen Fitch Ratings Inc., Standard & Poor‘s Global Ratings (S&P) und A.M. Best Company Inc. zeichnen sich die deutschen Versicherer weiterhin durch eine starke Kapitalausstattung aus. Alle in den letzten Monaten analysierten Unternehmen behielten ihre Noten. Bei allen ist der Ausblick „stabil“.

Alte Leipziger mit unverändertem Fitch-Folgerating „A+“

Für die Finanzstärke der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und Alte Leipziger Versicherung AG vergab Fitch erneut ein „A+“ mit stabilem Ausblick. Bereits im März dieses Jahres wurde diesen Gesellschaften von der deutschen Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH ebenfalls die Note „A+“ mit stabilem Ausblick bestätigt (VersicherungsJournal 25.5.2018)

Schlüsselfaktoren waren dabei wieder die starke Kapitalausstattung des Konzerns, die Widerstandskraft gegen niedrige Marktzinsen und die nachhaltige Marktstellung in den Bereichen Berufsunfähigkeit und betriebliche Altersversorgung. Die Gruppe sei besser aufgestellt als viele ihrer Wettbewerber.

Fitch begründet sein Rating mit der längeren Duration der Kapitalanlagen und dem starken versicherungs-technischen Ergebnis. Zudem zähle die Alte Leipziger zu den Top-Fünf-Anbietern in der Berufsunfähigkeit. Auch bei anhaltendem Niedrigzinsniveau könnten die Rechnungszinsen in den nächsten 20 Jahren allein aus dem Kapitalertrag bedient werden.

Gothaer gleichfalls mit unverändertem Fitch-Folgerating

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die Gothaer Lebensversicherung AG schnitten bei Fitch erneut eine Stufe schlechter ab als die Gesellschaften der Alten Leipziger. Die Note „A“ mit stabilem Ausblick wurde bestätigt.

Im Unterschied zur Alten Leipziger besteht bei der Gothaer eine Lücke zwischen Aktiv- und Passivduration und damit ein Wiederanlagerisiko. Dafür wird die gute diversifizierte Aufstellung hervorgehoben, die bei der Alten Leipziger kritischer zu sehen sei.

Insgesamt bescheinigt Fitch der Gothaer weiterhin eine starke und widerstandsfähige Kapitalausstattung sowie gute Profitabilität. Die Kapitalanlagestruktur sei sicherheitsorientiert mit vergleichsweise niedrigem Aktienanteil sowie überdurchschnittlichen Quoten in Immobilien und alternativen Anlagen.

LV 1871 und Volkswohl Bund bleiben unverändert finanzstark

Die Lebensversicherung von 1871 a.G. bewertet Fitch mit „A+“ bei stabilem Ausblick unverändert auf derselben Stufe wie die Alte Leipziger. Das Rating spiegele die sehr starke Kapitalausstattung, das starke Asset-/Liability-Management und das nach Agenturkriterien „moderat“ bewertete Unternehmensprofil wider.

Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. rangiert mit „A“ bei stabilem Ausblick auf Augenhöhe mit der Gothaer. Fitch beurteilt hier die Kapitalausstattung als „stark“, nicht als „sehr stark“. Positiv hervorgehoben werden die Marktstellung und die Financial Performance. Für das laufende Jahr erwartet die Agentur, dass das starke versicherungstechnische Ergebnis beibehalten werden kann.

Der Industrie-Sachversicherer FM Insurance Europe S.A. Niederlassung für Deutschland (FM Global) erhielt sowohl von AM Best als auch von S&P die selben Noten wie im Vorjahr mit jeweils stabilem Ausblick. Beide Agenturen loben die technische Expertise im Sachschadenbereich inklusive der Schadenforschung und -prävention. Laut AM Best sind die Unternehmensbilanz als auch die Leistungsbilanz im operativen Bereich stark.