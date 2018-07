Weiterer Versicherer beteiligt sich an der BCA

5.7.2018

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist neuer Aktionär der BCA AG, wie der Maklerpool mit Sitz in Oberursel und der in Frankfurt am Main ansässige Versicherer am Donnerstag mitteilten. Letzterer hat einen Anteil von zehn Prozent minus einer Aktie von der BBG Betriebsberatungs GmbH übernommen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts.

WERBUNG

Die BBG hatte Anfang des vergangenen Jahres gut 45 Prozent der Anteile vom BCA-Gründer Jens Wüstenbecker erworben (VersicherungsJournal 17.1.2017). Zwischenzeitlich wurden jeweils zehn Prozent minus eine Aktie an die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK), die Mylife Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 6.12.2017) sowie an das Investmenthaus Haron Holding veräußert. Hinter Letzterem steckt der Ethenea-Verwaltungsratschef Luca Peserini (VersicherungsJournal 3.5.2018).

Bei der Vertragsunterzeichung (v.li.n.re.): Dieter Knörrer (BBG), Rolf Schünemann (BCA), Stephan Schinnenburg (DFV) (Bild: BCA)

Stephan Schinnenburg, seit einigen Monaten Vertriebsvorstand der DFV (VersicherungsJournal 27.3.2018), kommentierte die Transaktion wie folgt: „Das Investment in einen der führenden Maklerpools am deutschen Markt ist mir persönlich besonders wichtig, weil dies ein klares Bekenntnis der Deutschen Familienversicherung zur Zukunftsfähigkeit des Versicherungsvertriebes über Makler und Vermittler ist.“ Er sei davon überzeugt, dass der Vertriebsweg „Makler“ nicht nur bestehen bleibe, sondern in den nächsten Jahren sogar an Wichtigkeit gewinnen werde.

Beteiligungen von jeweils zehn Prozent minus einer Aktie am BCA-Konzern halten auch die Barmenia Krankenversicherung a.G., die Signal Iduna Holding AG, die Stuttgarter Versicherung Holding AG, die Volkswohl Bund Versicherungen sowie die Ideal Lebensversicherung a.G. (VersicherungsJournal 19.6.2009, 18.4.2013). Die BBG besitzt noch knapp 6,5 Prozent der Anteile. Die restlichen rund dreieinhalb Prozent befinden sich im Streubesitz oder liegen bei der BCA.