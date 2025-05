Wefox verkauft Italien-Geschäft

13.5.2025

Die Wefox Holding AG hat sich mit Investmentfonds des globalen Finanzinvestors J.C. Flowers & Co. auf den Verkauf ihrer italienischen Tochtergesellschaften Wefox MGA S.r.l. und Wefox Services Italy S.r.l. geeinigt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Verkauf solle bis zum Ende des zweiten Quartals 2025 abgeschlossen sein.

Der Verkauf verschaffe Wefox zusätzliche finanzielle Flexibilität und markiere den Abschluss der Konzernrestrukturierung, wie das Unternehmen berichtet. Beide Gesellschaften konzentrieren sich stark auf den Vertrieb von Kfz-Versicherungen über sogenannte Affinity-Partner wie Autohändler und Vergleichsportale. Dabei fungiert Wefox MAG als Assekuradeur, während Wefox Services IT- und Beratungsleistungen erbringt.

Das operative Geschäft der italienischen Einheiten bleibe vom Verkauf unberührt, teilt Wefox mit. Kunden sowie Geschäftspartner in Italien würden weiterhin die gewohnten Dienstleistungen über die etablierten Kommunikationskanäle erhalten.

Wefox galt lange als Hoffnungsträger unter den europäischen Insurtechs. Noch im März 2024 wurde das Unternehmen mit 4,5 Milliarden US-Dollar bewertet und betreute rund drei Millionen Kunden. Die hohe Bewertung soll jedoch auch auf unrealistisch hohen Zusagen an Investoren basiert haben, die das Unternehmen unter Druck setzten (VersicherungsJournal 15.1.2025).

Die Folge war ein schmerzhafter Restrukturierungsprozess. Die Versicherungstochter Wefox Insurance AG wurde an die Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG (Berag) verkauft und konzentriert sich seitdem auf Krankentagegeldversicherungen für Unternehmen in der Schweiz (3.12.2024). In Deutschland wurde das Neugeschäft eingestellt, bestehende Verträge werden von der Darag-Gruppe abgewickelt.