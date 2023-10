Wefox strukturiert Chefetage um

5.10.2023

Co-Gründer und Finanzchef Fabian Wesemann wechselt seinen Aufgabenbereich im Führungsteam der Wefox-Gruppe. Am 1. Oktober übernahm er die Position des CIO und verantwortet künftig die M&A-Aktivitäten des Unternehmens, wie das Insurtech mitteilte.

Seine Aufgaben als Finanzchef übernimmt Jonathan Wismer. Er berichtet direkt an Co-Gründer und CEO Julian Teicke. Zuletzt war der Manager als Finanzchef bei Resolution Life U.S. beschäftigt. Davor hatte er Führungspositionen unter anderem bei American International Group, Inc, (AIG) und der Zurich Insurance Group AG inne.

Jonathan Wismer (Bild: Wefox)

Vor Wesemann verantwortete Christopher Kampshoff als „Director of Group Mergers & Acquisitions“, seit 2019 an Bord (VersicherungsJournal 15.7.2019), die Zukäufe der Gruppe. Er werde „innerhalb des Unternehmens eine neue operative Rolle übernehmen“, heißt es in der Mitteilung.

„In den vergangenen vier Jahren haben wir eine beeindruckende Bilanz im M&A-Bereich aufgebaut. Mit der Ernennung von Fabian zum CIO stellen wir sicher, dass wir nun auf unsere bisherigen Erfolge aufbauen, um unsere globale Expansion voranzutreiben und unser kontinuierliches Wachstum fortzusetzen“, lässt sich Teicke zu den Personalien zitieren.