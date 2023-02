Wefox streicht Arbeitsplätze

2.2.2023

Die Erfolgsgeschichte der Wefox-Gruppe scheint einen ersten Knick zu bekommen. Das Unternehmen muss sich von Mitarbeitern trennen. „Weniger als zehn Prozent“ der rund 1.400 Arbeitsplätze seien betroffen, wie die Süddeutsche Zeitung gestern zuerst berichtete. Das Insurtech beantwortete Nachfragen dazu nicht.

WERBUNG

Die Gründer Julian Teicke und Fabian Wesemann haben derzeit mit Gegenwind zu kämpfen. Neben den Nachrichten über den geplanten Personalabbau sprechen andere Medienberichte dem gefeierten Einhorn der Techszene die Innovationskraft ab.

Julian Teicke (Bild: Wefox).

Laut dem Branchendienst Finance FWD seien die Wachstumstreiber von Wefox schlichte Kooperationen und simple Zukäufe von sieben Maklerhäusern gewesen (VersicherungsJournal Medienspiegel 20.1.2023, Medienspiegel 11.1.2023).

Unter dem Dach der Wefox Holding AG agieren der Versicherungsmakler Wefox Germany GmbH und die Wefox Insurance AG (vorher One Versicherung). Wefox-Gründer Teicke sammelte von Investoren die Rekordsumme von etwa 533 Millionen Euro ein (2.6.2021). Das Kapital fließt nicht nur in Technik und neue Produkte, sondern auch in den Ausbau des Managements (18.10.2021).