Wefox startet in Italien

7.8.2018

Das Insurtech Wefox, eine Marke der Financeapp AG, geht nach der Schweiz, Deutschland und Österreich nun auch in Italien an den Start. Der Strategie aus den DACH-Ländern folgend, „wird Wefox auch in Italien den klassischen Makler in sein Geschäftsmodell“ einbinden, gab das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung bekannt.

Wefox ist in Italien daher eine strategische Partnerschaft mit dem familiengeführten Maklerunternehmen Mansutti S.p.A. (società per azioni) eingegangen. Nach eigenen Angaben beschäftigt die Mailänder Firma 300 Mitarbeiter und hat seinen Schwerpunkt in der Automotive-Branche. Mansutti will Wefox auch bei der Entwicklung von Versicherungsprodukten für den italienischen Markt unterstützen. Im Gegenzug helfe Wefox dem Makler „im Sinne eines Software-Providers“. Die Vermittler erhielten ein CRM-System und könnten so Backoffice-Arbeiten an das Insutech auslagern.

Wefox verfolgt in den nächsten Monaten die Expansion in weitere europäische Länder: Das Unternehmen ist dabei eine große Finanzierungsrunde einzuläuten (VersicherungsJournal Medienspiegel 14.6.2018). Der angestrebte Betrag soll zwischen 180 Millionen und 250 Millionen Dollar liegen. Goldman Sachs ist laut Stimmen aus Finanzkreisen mit der Investorensuche betraut.