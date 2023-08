Wefox schrumpft Versicherer und baut Vermittlergeschäft aus

2.8.2023 – Bei den Berlinern wird jetzt alles dem Ziel untergeordnet, möglichst bald die Gewinnzone zu erreichen. Das heißt, die Gruppe konzentriert sich ab sofort auf die Vermittlertätigkeit und will als Agent und Dienstleister für Distribution und Technologie bei den Versicherern Fuß fassen. Erste Gespräche mit möglichen Partnern laufen bereits.

Kehrtwende bei der Deutschlandorganisation der Wefox-Gruppe: Unter der neuen Führung von Dr. Günther Blaich wird das Unternehmen künftig auch als Versicherungsagent (Managing General Agent (MGA)) agieren. Dafür werden die Aktivitäten des hauseigenen Versicherers, der Wefox Insurance AG, heruntergefahren.

Blaich verantwortet die Geschäfte des Insurtechs hierzulande seit März (VersicherungsJournal 7.3.2023). Sein wohl wichtigster Auftrag: das Unternehmen bis Jahresende auf Profitabilität zu trimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, kündigte er bereits im Mai notwendige Entscheidungen für den Produktgeber der Gruppe an (2.5.2023).

Wefox Insurance wird geschrumpft

Günther Blaich (Bild: Wefox)

Unter dem Dach der Wefox Holding AG operieren bisher der Versicherungsmakler Wefox Germany GmbH und die Wefox Insurance (vorher One Versicherung) mit Sitz in Lichtenstein.

Die Neuausrichtung „ist Teil der Transformations-Strategie der Wefox-Gruppe, um die Weiterentwicklung der Wefox-Plattform zu beschleunigen und damit ihre Distributions-Kapazitäten zu erhöhen“, heißt es in einer Presseaussendung des Unternehmens.

Die Konsequenz der Ankündigung: Der Produktentwickler wird „seine eigenen Versicherungs-Aktivitäten reduzieren und nicht mehr als Mitwettbewerber zu potenziellen Drittversicherungs-Partnern auftreten“, teilt das Insurtech mit.

Ab sofort soll sich der firmeneigene Versicherer nur noch auf spezielle Produktkategorien konzentrieren. Als Beispiele nennt das Unternehmen Kurzabsenz-Policen in der Schweiz, E-Bike Versicherungen sowie Kfz-Versicherungen in ausgewählten Ländern.

Eine Richtungsänderung im Versicherungsgeschäft kündigte sich bereits im ersten Quartal an, als Wefox das Neugeschäft für die Switch-Tarife in Kfz, Hausrat und Haftpflicht auf Eis legte (15.3.2023).

Das MAG-Geschäft wird parallel zur Maklergesellschaft unter einer neuen Deutschland-Holding gegründet. Die Wefox-Gruppe zur Neuausrichtung

Neue Dach-Gesellschaft für Deutschland

„Im Zuge der MGA-Gründung lässt Wefox bestehende Verträge im Bereich der Sachversicherung ohne Verlängerung auslaufen“, kündigt die Gruppe an. In Deutschland werde beispielsweise die E-Bike-Versicherung weiter zum Portfolio gehören. Sie sei eines der erfolgreichsten Produkte von Wefox und habe sich sehr gut „in den Nachhaltigkeitstrend integriert“, so das Unternehmen.

Auch in der internen Organisation wird es aufgrund der neuen Ausrichtung Veränderungen geben. „Das MAG-Geschäft wird parallel zur Maklergesellschaft unter einer neuen Deutschland-Holding gegründet“, erklärt Wefox auf Nachfrage.

Beide Geschäftszweige, die MGA und der Versicherungsmakler Wefox Germany, sollen als unabhängige Gesellschaften innerhalb der neutralen Holdinggesellschaft agieren. Der firmeneigene Makler soll dabei Vermittlern, die Zugang zum Distributionsportal haben, „eine Art Rundumservice“ bieten.

Der Versicherungsagent versteht sich als Dienstleister in Sachen Entwicklung und Distributions-Technologie gegenüber Geschäftspartnern aus der Assekuranz. Erste Gespräche mit potenziellen Interessenten werden bereits geführt.

Berliner Standort von Wefox Insurance bleibt bestehen

Erst im vergangenen Spätsommer hatte Wefox Insurance seine Vertriebsorganisation professionalisiert. Um das Geschäft mit Mehrfachagenten, Assekuradeuren und Affinity-Partnern aufzunehmen, gründete der Versicherer mit Sitz in Lichtenstein eine eigene Niederlassung für Deutschland in Berlin (9.8.2022).

Wie es jetzt am Potsdamer Platz weitergeht und welche Aufgaben die Mitarbeiter übernehmen werden oder auch nicht, lässt Wefox noch offen. Auf Nachfrage erklärt das Unternehmen: „Die Niederlassung bleibt weiterhin bestehen.“

Gewinnzone soll am 1. Januar erreicht werden

Mit der angekündigten Neuausrichtung der Deutschlandorganisation will Blaich den geforderten Sprung in die Gewinnzone schaffen. Wie er selber bei Amtsantritt betonte, gehören dazu auch „ein Umdenken und diverse Veränderungen in der Organisation“.

Der strategische Richtungswechsel, vom kostenintensiven Wachstum hin zum Geld verdienen, sei für jedes Unternehmen ein Kraftakt. Viel Zeit für die Wende bleibt dem Manager nicht. Ab dem 1. Januar 2024 soll Wefox in Deutschland schwarze Zahlen schreiben.