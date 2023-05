Wefox sammelt über 100 Millionen Euro ein

17.5.2023

Julian Teicke sichert seiner Wefox-Gruppe frisches Kapital. Der Gründer und CEO des Berliner Insurtechs sammelte nun insgesamt 110 Millionen US-Dollar ein (etwa 102 Millionen Euro). Die Bewertung des Unternehmens bleibt bei 4,5 Milliarden US-Dollar (4,15 Milliarden Euro).

Neben einer Erweiterung der Finanzierungsrunde aus dem vergangenen Sommer (VersicherungsJournal Medienspiegel 12.7.2023) um 55 Millionen Dollar (rund 51 Millionen Euro) hat sich das Unternehmen eine Kreditlinie über 55 Millionen Dollar gesichert. Geldgeber sind die Großbanken J.P. Morgan und Barclays.

Die erfolgreiche Finanzierungsrunde unterstreicht laut Wefox „die Stärke des Geschäftsmodells und die klare Ausrichtung auf den Weg zur Profitabilität“. Investierte das Insurtech sein Kapital bisher in Technik, neue Produkte und den Ausbau des Managements (18.10.2021), gib es jetzt eine Richtungsänderung. 2023 will Teicke das Unternehmen in die Gewinnzone führen (2.5.2023, 15.3.2023).

Julian Teicke (Bild: Wefox)

„Wir freuen uns, dass zwei der renommiertesten Finanzinstitute der Welt – J.P. Morgan and Barclays – unser Geschäft unterstützen. Das bestärkt uns in unseren Plänen, die Versicherungs- und Vertriebskapazitäten zu erweitern und gleichzeitig unsere Plattform weiter aufzubauen“, lässt sich Teicke zu seinen kurzfristigen Plänen zitieren.